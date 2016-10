Famosos que han superado el cáncer

A pesar de los grandes avances médicos y científicos, la palabra cáncer sigue produciendo un cierto pánico, aunque actualmente son muchas las personas que vencen a esta complicada enfermedad. La reciente revelación del actor estadounidense Ben Stiller, que ha superado un cáncer de próstata, es un ejemplo de ello y su confesión una ayuda para otros enfermos. Stiller, de 50 años, explicó en el programa de radio “Howard Stern Show” cómo hace dos años fue diagnosticado de un “cáncer medianamente agresivo”, por lo que se sometió a una operación para eliminar el tumor.



“Salió de la nada. Yo no tenía ni idea”, dijo el actor durante una entrevista brindada a la radio The Howard Stern Show. “Al principio no sabía qué me iba a pasar. Tuve mucho miedo. Se detuvo todo en mi vida. No podía planear ninguna película porque no sabía qué me iba a suceder”, explicó el actor de Zoolander. La confesión del actor estadounidense se suma a la victoria de otros famosos ante esta difícil enfermedad.



Olivia Newton John, Michael Douglas, Sofía Vergara o Hugh Jackman han pasado por esta complicada situación. Los actores Robert de Niro y Roger Moore también han superado un cáncer de próstata.



Esta enfermedad también se ha cruzado en las vidas de actrices como Olivia Newton-John, Melanie Griffith, Sofía Vergara, Lorena Rojas, Christina Applegate, Cynthia Nixon, Kate Jackson, Jaclyn Smith, Suzanne Somers, Angélica María, Adamaris López o Rita Wilson, esposa de Tom Hanks. También, cantantes como Kylie Minogue, Alejandra Guzmán y Sheryl Crow han actuado a tiempo frente a la enfermedad.

Cambio de vida

Ejercicios, una buena alimentación y exámenes médicos rutinarios, complementan la vida de la actriz Adamaris López tras superar un cáncer de senos hace 11 años.

El cáncer no tiene edad

Cuando contaba con 28 años, la actriz colombiana Sofía Vergara fue diagnosticada con un cáncer de tiroides. “No tenía síntomas. Estaba saludable, joven”, recordó en una entrevista con la revista People en Español.

Diagnóstico precoz

Al padre de Robert De Niro le habían detectado un cáncer cuando él tenía 40 años, por lo que desde entonces el actor se sometía a revisiones periódicas. En una de ellas, se descubrió que tenía cáncer de próstata. La rapidez del diagnóstico fue decisiva para su recuperación.

Con más energía

Michael Douglas, ganador de dos Óscar y casado con Catherine Zeta-Jones, fue diagnosticado en 2010 con un tumor maligno en la garganta. Se sometió a quimioterapia y siete semanas de radiación, una experiencia que no dudó en calificar de “infierno”. El célebre actor se siente “con más energía y ganas de trabajar que nunca”.