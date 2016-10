Lista de nominados a los American Music Awards

Los principales nominados a los American Music Awards, según se anunció el lunes:

Artista del año: Adele, Beyoncé, Justin Bieber, Drake, Selena Gómez, Ariana Grande, Rihanna, Twenty One Pilots, Carrie Underwood, The Weeknd.

Nuevo artista del año: Alessia Cara, The Chainsmokers, DNCE, Shawn Mendes, ZAYN.

Colaboración del año: The Chainsmokers con Daya, "Don't Let Me Down"; Drake con Wizkid & Kyla, "One Dance"; Fifth Harmony con Ty Dolla $ign, "Work From Home"; Rihanna con Drake, "Work"; Meghan Trainor con John Legend, "Like I'm Gonna Lose You".

Gira del año: Beyoncé, Madonna, Bruce Springsteen & the E Street Band.

Video del año: Justin Bieber, "Sorry"; Desiigner, "Panda"; Rihanna con Drake, "Work".

Artista masculino favorito (pop/rock): Justin Bieber, Drake, The Weeknd.

Artista femenina favorita (pop/rock): Adele, Selena Gómez, Rihanna.

Dúo o grupo favorito (pop/rock): The Chainsmokers, DNCE, Twenty One Pilots.

Álbum favorito (pop/rock): Adele, "25"; Justin Bieber, "Purpose"; Drake, "Views".

Canción favorita (pop/rock): Adele, "Hello"; Justin Bieber, "Love Yourself"; Drake con Wizkid & Kyla, "One Dance".

Artista masculino favorito (country): Luke Bryan, Thomas Rhett, Blake Shelton.

Artista femenina favorita (country): Kelsea Ballerini, Cam, Carrie Underwood.

Dúo o grupo favorito (country): Florida Georgia Line, Old Dominion, Zac Brown Band.

Álbum favorito (country): Luke Bryan, "Kill the Lights"; Chris Stapleton, "Traveller"; Carrie Underwood, "Storyteller".

Canción favorita (country): Florida Georgia Line, "H.O.L.Y."; Tim McGraw, "Humble and Kind"; Thomas Rhett, "Die A Happy Man".

Artista favorito (rap/hip hop): Drake, Fetty Wap, Future.

Álbum favorito (rap/hip hop): Drake, "Views"; Drake & Future, "What A Time To Be Alive"; Fetty Wap, "Fetty Wap".

Canción favorita (rap/hip hop): Desiigner, "Panda"; Drake, "Hotline Bling"; Fetty Wap, "679".

Artista masculino favorito (soul/R&B): Chris Brown, Bryson Tiller, The Weeknd.

Artista femenina favorita (soul/R&B): Beyoncé, Janet Jackson, Rihanna.

Artista favorito (latino): J Balvin, Enrique Iglesias, Nicky Jam.

Álbum favorito (soul/R&B): Beyoncé, "Lemonade"; Rihanna, "Anti"; Bryson Tiller, "T R A P S O U L".

Canción favorita (soul/R&B): Drake con Wizkid & Kyla, "One Dance"; Rihanna con Drake, "Work"; Bryson Tiller, "Don't".

Artista favorito (rock alternativo): Coldplay, Twenty One Pilots, X Ambassadors.

Mejor banda sonora: "Purple Rain", "Star Wars: The Force Awakens", "Suicide Squad: The Album".