Pepe Mujica: No sé cómo hacen para vivir con impuestos tan bajos

El expresidente y senador uruguayo, José Mujica (Pepe), dijo estar impresionado por la República Dominicana. Ponderó de manera positiva el modo en que Danilo Medina gobierna con tan bajos impuestos.



“Todos los países de Centroamérica tienen una bajísima presión impositiva. No sé cómo hacen para vivir con impuestos tan bajos.”



Esta afirmación la hizo al salir del despacho del presidente Danilo Medina, a quien realizó una visita de cortesía.



Sobre 4% a la Educación: “¡Con esas recaudaciones, bravo!”

“¡Con esas recaudaciones, bravo!”, dijo sobre la asignación del 4% del Producto Interno Bruto a la Educación.



A seguidas, expresó: “Siempre nos impresiona el sistema escandinavo”. Mencionó los casos de Suecia, Noruega, Dinamarca y Finlandia.



Estos países andan rondando el 50% de tributación. “Altísimo y vuelve a la sociedad transformado en bienes sociales que atemperan las diferencias que hay.”



Dijo además que: “Centroamérica tienen un sistema impositivo tan bajo sobre todo que la gente rica no paga. Paga muy poco.”



Manifestó que estos “siempre encuentran la manera de escapar. Es difícil que el Estado pueda hacer frente a los gastos de enseñanza, multiplicación de la salud y todo lo demás”.



“Los presidentes y los gobiernos no son magos”

“Los presidentes y los gobiernos no son magos. Distribuyen la riqueza hasta donde pueden. Así que me lo encuentro milagroso, el gobierno de República Dominicana.”



El expresidente y actual senador uruguayo llegó al Palacio Nacional a las 12:15 del mediodía. Fue recibido por el ministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta. Lo condujo hacia el despacho del presidente Danilo Medina, donde tuvo lugar el encuentro.



El expresidente Mujica y el presidente Danilo Medina conversaron por más de una hora. En un ambiente de cordialidad, intercambiaron sobre diversos temas de interés común para ambas naciones.



Además del ministro Peralta, en el encuentro también participó el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo.



Igualmente, la esposa de Pepe Mujica y senadora del Uruguay, Lucía Topolansky. También el embajador de esa nación en la República Dominicana, Raúl Pollack, y el rector de la UASD, Iván Grullón.