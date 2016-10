J Balvin, Enrique Iglesias y Nicky Jam compiten en premios AMA

J Balvin, Enrique Iglesias y Nicky Jam fueron nominados ayer lunes a los American Music Awards —a menudo llamados AMA— en la categoría de Artista latino favorito; mientras que el cantante estadounidense Drake recibió un récord de 13 candidaturas. Con su álbum “Views”, Drake rompió la marca de 11 nominaciones impuestas por Michael Jackson en el año 1984 con el megaéxito “Thriller”. Rihanna obtuvo siete postulaciones y Adele y Justin Bieber cinco cada cual. Beyonce y The Chainsmokers recibieron cuatro y con tres figuraron Bryson Tiller, Twenty One Pilots, Carrie Underwood, Fetty Wap y The Weeknd.



Por el premio al artista del año compiten Adele, Beyonce, Bieber, Drake, Selena Gómez, Ariana Grande, Rihanna, Twenty One Pilots, Carrie Underwood y The Weeknd. Los 10 nominados se reducirán a cinco el 14 de noviembre en base al voto de los fans. La votación por el artista del año cerrará el 17 de noviembre.



Los nominados al nuevo artista del año son Alessia Cara, The Chainsmokers, DNCE, Shawn Mendes y Zayn. Este año no habrá premio a la canción favorita; en vez, se entregarán honores a la mejor canción en las categorías de pop/rock, country, rap/hip hop y soul/R&B.



Las nominaciones se basaron en factores como ventas, difusión radial y actividad en las redes sociales analizadas por la revista Billboard y sus asociados. Los ganadores serán determinados por votación de los admiradores en el cibersitio de los premios o a través de Facebook y Twitter. El año pasado, One Direction ganó el premio al Artista del año, “Blank Space”, de la artista Taylor Swift, se coronó’ Cancióndel año y Sam Hunt fue nombrado Mejor nuevo artista.



La ceremonia de los American Music Awards será transmitida en vivo por la cadena ABC el 20 de noviembre desde el Teatro Microsoft en Los Ángeles.