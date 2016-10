Boston Celtics muestra interés en J.R. Smith

La NBA está en la pretemporada y el escolta J.R. Smith sigue sin firmar con los Cleveland Cavaliers. Si bien sigue siendo probable que se quede con Cleveland, otros equipos no han dejado de expresar el interés en Smith, incluyendo a un rival de conferencia. Frank Isola del New York Daily News reportó que los Boston Celtics se encuentran entre un grupo de equipos interesados en Smith y ellos esperan reforzar su banca antes de la temporada.



Smith podría ser relegado a un rol de suplente con los Celtics detrás del escolta Avery Bradley y no está claro si él está interesado en renunciar al puesto de titular. Otra barrera sería el dinero. Isola reportó que costaría 15 millones de dólares el conseguir que Smith considere a otro equipo y un rol de sexto hombre, y los Celtics solo tienen alrededor de nueve millones en capacidad salarial. A pesar del interés, Smith parece estar en Cleveland. Se le ha visto con sus antiguos compañeros de los Cavs en repetidas ocasiones a lo largo de la pretemporada.