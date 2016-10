Francona, el sagaz piloto que maneja los hilos de Cleveland

CLEVELAND — Empapado luego que sus jugadores le regaron champaña y cerveza, el manager de los Indios Terry Francona apareció en el camerino visitante en Fenway Park, el estadio donde estuvo en el medio de tantos festejos similares.

Francona no bateó hit, se robó una base o sacó un out en la fulminante barrida de Cleveland sobre Boston en la serie divisional de la Liga Americana.

Se encargó de todo lo demás.

Al quitarse sus lentes para secar el sudor de su rostro, Francona pudo relajarse. Sus movimientos tienen a los Indios más lejos en octubre.

Francona es el 'Jugador' Más Valioso de Cleveland.

Ya sea con su manejo magistral de su bullpen en el primer partido, el elemento de intuición con el que armó su alineación en el segundo juego, alternando jugadores o arriesgando al lanzarle a David Ortiz en el tercer juego, Francona dio con la tecla para que los Indios hilvanaran tres victorias para citarse con Toronto en la serie de campeonato.

Francona esquivó aceptar el crédito, y resaltó el desempeño de sus jugadores.

"Lo he hecho antes", dijo Francona, quien guió a los Medias Rojas a los campeonatos de la Serie Mundial en 2004 y 2007. "Lo que tuvo significado fue celebrar con los Indios y nuestros colaboradores. No me importa el lugar. Respeto que hemos vencido a un señor equipo, pero celebrar con nuestros jugadores es algo que atesoro".

Los Indios han desafiado los pronósticos — y la lógica del béisbol — durante varios meses.

Pese a una serie de bajas por lesión de varios pilares, incluyendo dos pitchers abridores para la postemporada, y sin que se les considerara favoritos para ganar el título de la división Central, lograron superar Detroit y Kansas City, y luego despacharon a los Medias Rojas. Boston fue el equipo que más carreras anotó en la temporada regular, pero solo pudo fabricar siete en los playoffs.

Los obstáculos solo han servido para motivar más a los Indios. Francona los mantuvo encarrilados en todo momento. Más allá de su función de estratega, supo lidiar con egos y lograr que todos asumiesen el reto.

"Ha sido extraordinario", comentó el presidente de los Indios Chris Antonetti. "Es un experto en eso. Entiende a la gente. Establece vínculos. Sabe transmitir un mensaje. Tiene el equilibrio justo para lidiar con un grupo de profesionales para tenerlo preparado, pero también se divierte. Si hay alguien mejor, estoy seguro que no lo he conocido".

Con su rotación menguada tras las lesiones que dejaron fuera a Carlos Carrasco y Danny Salazar, Francona entendió la importancia de ganar el primer juego contra Boston.

Luego que Trevor Bauer, quien inició la campaña en el bullpen, pudo llegar hasta el quinto inning, Francona se la jugó con el zurdo Andrew Miller — un relevista que suele aparecer en el séptimo — y el bullpen de Cleveland sentenció la victoria 5-4.

Pese a que el zurdo David Price abrió por Boston en el segundo juego, Francona hizo caso omiso de la estrategia convencional y puso de titular a Lonnie Chisenhall, un bateador zurdo que tuvo promedio de .217 contra izquierdos en la campaña regular. Chisenhall fue tomado en cuenta más que nada por su defensa, pero pegó un jonrón de tres carreras — su primero ante un zurdo en el año — en el segundo inning de la victoria 6-0 en el segundo juego.

"Hay ocasiones en que los jugadores hacen que luzcas más inteligente de lo que eres", señaló Francona.