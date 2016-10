Sistema de revisión es ampliado por la Lidom

La Junta de Directores de la Liga Dominicana de Béisbol (Lidom) aprobó el reglamento para revisión de jugadas para el próximo torneo 2016-17, que inicia el 20 de este mes. En la reunión encabezada por el presidente del organismo, doctor Leonardo Matos Berrido, se determinó que cada equipo tendrá dos oportunidades para revisión de jugadas en cada partido del campeonato. La revisión será solicitada de manera exclusiva por el mánager del equipo reclamante y será ejecutada por los tres árbitros que trabajen en el partido y que no formaron parte de la decisión. En cada estadio habrá un área definida para las revisiones, que será responsabilidad del equipo local.



Ningún directivo o personal de operaciones de los equipos podrá acercarse a la móvil o al área de revisiones, so pena de sanción de la Comisión de Ética y Disciplina. El tiempo para realizar la solicitud de revisión será de 30 segundos después de ocurrida la jugada imputada. Las jugadas que pueden ser revisadas son: foul o fair en la raya, determinar si la bola está en terreno vivo o muerto, interferencias de fanáticos, jugadas forzadas, dobles matanzas, jugadas de atrapadas o no atrapadas.



También fallos del corredor para tocar una base, abandono de la línea de corrido, cuando un corredor adelanta otro y jugadas de tiempo, que son aquellas donde el tercer out se produce al momento en que otro corredor esté anotando. Una vez tomada la decisión por los árbitros actuantes, la misma será inapelable y no se podrá argumentar acerca de la jugada revisada so pena de expulsión o cualquier otra sanción que considere la Comisión de Etica y Disciplina.