La técnica de la introspección para regenerar las células

Humanista de origen francés, hombre de paz, no tiene afiliación política ni religiosa, se dedica a llevar un mensaje de paz y esperanza al mundo a través del amor, del darnos los unos a los otros. Hablamos de René Mey, quien desde niño empezó a recibir las visiones de la presencia de seres de luz que le mostraban la manera de ayudar a las personas a encontrar el camino de la salud física y espiritual. Fue desarrollando su atracción por las matemáticas, con las que logró comprender cómo está constituida la materia, pudiendo con ello desarrollar un método de regeneración celular; y durante muchos años ha dedicado su vida a ayudar a las personas sumergidas en distintos tipos de problemas, desde afectivos, profesionales, y sobre todo en su mayor obra con los enfermos de cáncer, a quienes llevaba el mensaje de paz y la importancia del dar amor para sanar.

Así reza la hoja de vida de este hombre cuya misión principal es llevar la técnica de la introspección profunda, logrando enseñar a todo aquel que pudiera tener acceso a bloquear por completo sus pensamientos e ir más allá de lo que los ojos pudieran percibir.



Llegó a alcanzar una segunda fase de introspección y con ello logró entrar en un estado de vacío tan profundo que podía bajar las vibraciones de su cuerpo, las tensiones e incluso las pulsaciones cardíacas y la respiración, dando origen a lo que él define como un estado de conciencia con su “yo” interior, el cual no tiene límites y que nos permite contactar con nuestra fe, con nuestra verdad y con Dios.



Partidario de que “el amor no conoce ni tiempo ni espacio”, a través de todo este recorrido entre el esfuerzo, la dedicación y la sabiduría, sus promotores aseguran, partiendo de sus resultados, que René pudo adquirir facultades sorprendentes que le permiten ver, a través de las personas, para sanarlas, aún desde la distancia; y de todas estas facultades su interés primordial es ayudar a los demás y mostrarles que la capacidad del ser humano es infinita y que sólo utilizamos una mínima parte. Que es posible despertar ese potencial implementando sus dos sistemas principales, que son conocidos como La Nueva Inteligencia del Corazón, la cual se basa en el amor al prójimo; y el Método de Regeneración Celular, el cual enseña en sus conferencias gratuitas a través de sus diversos recorridos por varios países, como Madagascar, donde fundó su primer centro de asistencia, y en México, donde radica en la actualidad.

Para documentarnos sobre su técnica y filosofía de vida, abordamos a René con las siguientes inquietudes:



¿Cómo logra llevar su mensaje?

El mensaje de paz tiene dos formas, explicamos lo que va bien dentro de la vida de la alimentación, que pueda dar un servicio mejor de vida, de salud o de consejo. El número dos es la sanación que podemos tratar de dar a cada persona.



¿Qué necesita la gente hoy día?

Para mí necesitan sentir las personas que no están solos, sentir que alguna persona más puede ver y sentir su falta de entendimiento, enfrente de la sociedad un poco fría, y de compasión, puedo decir más que todo.



¿A qué cree obedece tanta agresividad que se ve hoy día?

Existimos dentro de un mundo muy estresado, que pide por vivir de una forma normal, muchas cosas a pagar, la electricidad, el agua, la escuela, gasolina, taxi y todo eso hace que la gente viva siempre bajo mucho estrés y este estrés genera la agresividad.



¿Qué es y cómo se logra la introspección, esa apertura de conciencia?

La introspección es un estado del cerebro de una parte química y bioquímica que va a un estado profundo de preguntas. Después existe más que eso: la introspección dentro del estado de vacío que algunas personas -dentro de la introspección profunda o meditación- podrían lograr. Ese es el estado más alto que existe, el de vacío, con este se corresponde al estado de iluminación, en la parte espiritual y estado de gracia por la parte de la religión. Es la palabra diferente por el mismo fenómeno.



¿Ese estado de conciencia con el Yo interior, cómo se da? ¿Qué se requiere para lograrlo?

La paz interior, todo viene dado del control del número de respiración por minuto, debido a que el cerebro pone un ritmo de oxígeno por la cantidad que necesita. Gran parte de ese oxígeno se va dentro de los músculos y otro dentro del pensamiento y estrés. El estrés crea contracción dentro de los músculos y dentro del cerebro mismo. Esto genera ansiedad y hace que se consuma mucho oxígeno. Así que si bajamos el número de respiración subimos la oxigenación, esto parece raro, pero así es, por la dilatación de los alveolos dentro de los pulmones, y podemos tener una mejor dilatación de los vasos, dentro de los músculos y finalmente de contracción. Así es, si sabemos respirar tranquilamente vamos a tener una vida más tranquila.



¿En qué consiste el método de Regeneración celular?

La regeneración celular René Mey es una técnica utilizada por los voluntarios, alrededor de 20 mil a un nivel internacional, empleada con el fin de aprender a hacer algo sin ningún interés mercurial. Esta técnica la llevamos dentro de cárceles, hospitales, orfanatorios, asilos de ancianos, en las casas de personas que no pueden salir, a los parques, a varios lados, y gracias a eso los voluntarios pueden empezar así un camino hacia los otros, sin esperar nada a cambio. Esta técnica estimula la médula espinal, la columna, con un toque especial, y gracias a este toque estimulamos la cantidad de energía electromagnética del cuerpo y esto permite que la célula se solidarice un poco más y la persona que lo reciba va a tener mucho mejor salud.



¿A qué se debe el vacío interior que muchas personas experimentan? ¿Cómo evitarlo?

Porque así es la realidad, la gente tiene mucho miedo, necesita saber con quién va a contar, y eso genera estrés. Es la parte que falta en la humanidad, falta de compasión, de amor y esto no se puede evitar.



¿Hasta qué punto el fanatismo (en cualquier orden, sea político o religioso) puede afectarnos como entes humanos?

Al momento que ponemos una regla, una ley, una creencia como nosotros la creemos y queremos, es una forma de dictadura. Este fanatismo, como dice, de religión a veces, y conservador, va adentro del exceso, dentro de la conservación, de ahí nace el fanatismo, es algo humano.



¿Como evitar eso? no puedo, así es que a veces tiene una extremidad dentro del amor que tiene por su marido, hijos, y a veces por el trabajo, por alguna creencia. Mucha de esa gente así es parte de la humanidad. Esto no puedo evitarlo porque son personas diferentes que tienen una visión diferente, un interés personal diferente.



¿Qué sociedades considera usted están más aptas o más abiertas a experimentar la introspección, esa apertura de conciencia, y por qué?

No es porque meditamos u oramos que amamos a los otros. Es un error, porque mucha gente medita por ellos mismos, yo creo que la sociedad más bella que puede existir es la que comparte con nosotros, es la que trata de hacer algo por los otros, después puedes meditar años si quieres, orar años, si a algunos metros de ti hay personas que mueren de hambre. Meditar en paz. Es la compasión y el amor que permite realmente dar la belleza de una sociedad. No es tanto que medites u ores, es el amor que expresamos cada uno a los otros.



¿Cómo lograr que los beneficios de esas técnicas perduren en nosotros por siempre?

Nada es posible por siempre, porque evoluciona siempre. Todo se cambia. Lo más importante es que transmitimos la parte humanitaria y profesional. Tenemos técnica profesional como Renacer, y humanitaria como Regeneración y Expresión celular, esto hoy sirve a miles y miles de personas para aprender a amar y aceptar a los otros. Necesitan ir a su encuentro y gracias a ello, por el momento, funciona muy bien. Vamos a adaptarnos a lo que necesitamos. Creo que lo más importante es que estoy formando personas capaces de adaptar su filosofía de vida, su pensamiento, a la necesidad de una sociedad, no a la creencia. Por eso te digo nada es por siempre, si la técnica es buena hoy quién sabe dentro de 80 años vamos a tener otro nuevo conocimiento, es por más ayuda diferente y es para ello que preparo a mis voluntarios e instructores, sobre todo a los instructores a adaptarse a la evolución de la Humanidad. Yo creo que eso es una verdad. Es la adaptación más que una Técnica y una Creencia.