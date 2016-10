Zacarías Ferreira celebró 20 años de carrera en el United Palace

11/10/2016 12:00 AM - El Caribe

El bachatero Zacarías Ferreira llenó de “bote en bote” el teatro United Palace, de Nueva York, para celebrar sus 20 años en la música. Llegó allí el pasado sábado con la firme convicción de que por sí solo recibiría el total respaldo de sus seguidores, lo que así ocurrió. Zacarías Ferreira es dueño de un amplio repertorio de éxitos con el que puede mantener por horas la atención de la audiencia sin necesidad de invitados.



Con una impecable orquesta, compuesta por unos 11 músicos, el cantante echó manos a lo más selecto de su repertorio para brindar una noche de emociones en el emblemático escenario de la ciudad estadounidense.



Se trató de uno de los conciertos de más dimensión en la carrera de este intérprete. El mismo fue producido por Alberto Cruz, “Pirincho”.



Canciones como “Si tú me dices ven”, “Novia mía”, “Todo para mí”, “Amiga veneno”, “Chica de mi barrio”, “Chica linda”, “Mañana en tu olvido”, “Cuanto duele que te vas”, “Es tan difícil”, “Dime qué faltó”, “Te lo pido a gritos”, “La mejor de todas” y su nuevo éxito “Diez segundos’, fueron parte de su propuesta, en la que el público no paró de ovacionarle.



Zacarías se paseó con una soltura y seguridad propia de un artista veterano que ha recorrido los más importantes escenarios. Y no era para menos, un recinto lleno a capacidad de una fanaticada que le demostró el arraigo y la popularidad que disfruta hoy entre los dominicanos y nacionales de otros países.



Durante el concierto, Zacarías Ferreira fue declarado “Rey de la bachata”. En el mismo escenario le fue colocada una réplica de una corona y un cetro, que recibió junto a una proclama del senador estatal Adriano Espaillat. El bachatero agradeció la distinciones.