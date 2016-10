Alemania sigue perfecto e Inglaterra igualó en eliminatorias

Alemania mantuvo su récord perfecto y la cima de su grupo, mientras que Inglaterra no pasó de un empate sin goles ante Eslovenia ayer en las eliminatorias de Europa rumbo a la Copa del Mundo de 2018. Los campeones del mundo alcanzaron los nueve puntos en el Grupo C al vencer 2-0 a Irlanda del Norte con goles de Julian Draxler y Sami Khedira en los albores del encuentro disputado en Hannover. Alemania, que no ha recibido goles en los primeros tres cotejos de la eliminatoria, tomó una ventaja de dos puntos sobre Azerbaiyán, que perdió su marca ideal en el mismo sector al igualar 0-0 con República Checa, aunque sigue sorpresivamente en segundo puesto con siete unidades.



“Completamos la tarea”, dijo el técnico alemán Joachim Loew, quien empató el récord de Sepp Herberger, con 94 victorias como estratega de la selección. “No fue tan fácil, porque ellos se defendieron bien y limitaron los espacios”.



Noruega aplastó 4-1 a San Marino en Oslo, para conseguir sus primeros puntos en el grupo. San Marino, ubicado en el puesto 201 del ranking de la FIFA, celebró al menos su primera diana de visitante en una eliminatoria mundialista desde 2001, con la anotación de Mattia Stefanelli, quien empató a los nueve minutos del complemento.



Sólo los primeros de cada grupo avanzan automáticamente a Rusia 2018. Los equipos ubicados en el segundo puesto disputarán un repechaje. Inglaterra, en su segundo encuentro con Gareth Southgate como técnico interino, tuvo un flojo rendimiento y sumó un punto en su visita a Eslovenia por el Grupo F.



En casa, Lituania consiguió su primer triunfo, por 2-0 sobre Malta, que no ha sumado. Polonia necesitó de un gol de Robert Lewandowski en el último minuto de los descuentos para superar 2-1 a Armenia en el Grupo E, que comanda Montenegro con sus mismos siete puntos luego de su triunfo por 1-0 ante Dinamarca. El local Kazajstán empató sin goles ante Rumania, en el otro cotejo de esta llave.