Correo de los lectores

Deben olvidar a Balaguer



Señor director: Aún no han entendido que no son aceptados por una parte de la sociedad, no entienden que esa amalgama de jóvenes que hoy en día son profesionales de fuste e intelectuales, no los aceptan.



Aún no han entendido que cuando Joaquín Balaguer vivió y gobernó, lo hizo con su estampa personal, lo hizo a su manera.



Aún no han entendido que Balaguer hizo un partido a su manera, el fue original, el fue y será por siempre único.



Aún no han entendido que todo el que quiso estampar su sello personal sobre él, crear su estilo, fue eliminado porque ese partido era Balaguer y solo de él.



No entienden que Jacinto Peynado, Augusto Lora y Fernando Álvarez Bogaert, no entendieron la realidad, y al final chocaron con la triste verdad de que ese partido era de Balaguer y solo de Balaguer.



La triste realidad es que siguen aferrándose a un fantasma al que ninguno podrán igualar, con el que ninguno podrá compararse.



Una triste realidad que aun no entienden los que dirigen el partido, y aquellos que aspiran a una nominación presidencial.



Un partido sin una identidad definida, un partido que no sabe adónde va, con una dirigencia que no sabe hacia dónde camina, pero mucho menos cuál será su rol en la atmósfera política nacional.



Olvídense de Balaguer, nunca podrán ser igual que él, vamos a crear un nuevo perfil político que sea atractivo al país y a la sociedad dominicana.



Olvídense de Balaguer y comencemos a crear un liderazgo emergente dentro del partido, con perfiles presidenciables y creíbles, para un mañana no distante y que tengan su propia identidad.



Olvídense de Balaguer y pidan perdón al país y a la sociedad por haberles fallado, y no haberse mantenido del lado de los más necesitados con un discurso coherente y no ambivalente cada cuatro Años.



En el reformismo no existe identidad, y esa es la razón por la cual no serán una opción en lo inmediato, no volverán al poder ni podrán crear un liderazgo creíble para los dominicanos.



Aun así, Balaguer sigue siendo el más admirado entre los políticos dominicanos, y los reformistas creen que pueden vender un discurso, una imagen, el recuerdo de un fantasma al que todos tratan de imitar, pero ninguno jamás podrá igualar, y viven soñando que desde la tumba puedan ser señalados o podrán ser clonados con el ADN de su extinto líder.

EDDY CRUCETA

Comunicador