Gaby Mercedes le dijo adiós al taekwondo

Gabriel Mercedes le dijo ayer adiós al taekwondo de manera oficial. Pero no estará aislada de este deporte en el que muchos lauros obtuvo en su carrera que inició a mediados de los 90. Durante un concurrido y emotivo acto celebrado en el salón James Rodríguez del Ministerio de Deportes, y en el que estuvieron ausentes los principales ejecutivos de la Federación de Taekwondo Dominicano, Mercedes se despidió del tatami como el deportista más laureado de la historia de este deporte en el país.



“Le debo mucho al deporte, este me lo ha dado todo en la vida. Hoy anuncio mi retiro del tatami, pero me quedaré ligado al taekwondo para ayudar a mi país. Estoy cerrando un ciclo de mi vida, el cual creo que di lo máximo de mí para el país”, sostuvo Mercedes, un producto de los Juegos Nacionales de Mao 1997.



“Gaby”, como se le conoce, registró un sólido palmarés internacional, que inició con la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador en 2002, y que revalidó en Cartagena de Indias, Colombia, en 2006, y Mayagüez, Puerto Rico, en 2010.



“Sin sobregirarme y sobresaltarme le di todo al país y gracias a eso he recibido mucho cariño por parte de la gente que siempre le dio seguimiento a mis actuaciones”, expresó Mercedes. Gabriel, quien se desempeña como enlace entre los atletas activos y retirados con el Ministerio de Deportes, cuenta, además, con dos preseas de bronce en Campeonatos Mundiales (Edmonton 1999 y Corea 2011). En los Juegos Panamericanos impuso su calidad con dos medallas doradas (Río 2007 y Guadalajara 2011).



Previamente, en Santo Domingo 2003 consiguió una histórica medalla de bronce. “Gabriel es un atleta especial para nosotros. Además de sus condiciones en la duela deportiva, es un tremendo ser humano. Es un atleta que llenó de gloria todo un país a través del taekwondo”, expuso el ministro de Deportes, Danilo Díaz.

Reconoce a varias personalidades por apoyo

Durante el acto, Mercedes hizo entrega de reconocimientos a varias personalidades que le apoyaron durante su carrera en el taekwondo. Entre los homenajeados por Gaby se encuentran sus padres, Gabriel Mercedes y Eufemia Reyes; Luisín Mejía, presidente del Comité Olímpico Dominicano, así como a la Federación Dominicana de Taekwondo. Mejía recibió la distinción.