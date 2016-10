Mujer que vivió en Guadalupe teme por su vida

La dominicana Miguelina Alberto, residente en San Francisco de Macorís, acudió ayer a la Fiscalía del Distrito Nacional para solicitar ayuda e informar a las autoridades dominicanas que se siente amenazada por su exesposo de origen francés y que teme por su vida.

Miguelina, relató que conoció a su pareja, Oliver Bernard, quien se dedica a trabajar con una aseguradora, por Facebook en el año 2015 y que luego de varios meses de constante intercambio de mensajes y de sus visitas decidió contraer matrimonio el 11 de julio de 2015.



“Él tenía muchas atenciones conmigo, me trataba muy bonito y era especial, de verdad que me sentía feliz”, expresó.



Sin embargo, Bernard vivía en la isla Guadalupe y le propuso que se mudara y se llevara a su pequeña hija de nueve años a la referida isla, petición a la que ésta accedió en búsqueda de un futuro mejor.



Ya en Guadalupe, Miguelina comenzó a tener diferencias con su pareja, a tal punto de que éste la golpeó salvajemente. Temiendo por su vida, decidió abandonarlo y tuvo que vivir, con su hija, en la sede de la fundación CIDFF en donde le brindaron atención durante seis meses y posteriormente se mudó al Secours Catholuiqe Caritas Face, para buscar abrigo y alimentación.



Luego de pasar tantas humillaciones y de sentirse desprotegida, Miguelina decidió regresar a territorio dominicano y el pasado sábado 8 de agosto llegó en un vuelo proveniente de Guadalupe, pero ahora teme que su expareja la persiga e intente asesinarla.



“Quiero que las autoridades me ayuden porque él dice que en Santo Domingo todo se compra con dinero y como allá en su país no me hicieron caso, a pesar de que yo fui con todos los golpes a la policía, vine aquí a mi país porque confío en que las autoridades me ayudarán a mí y a la gran cantidad de mujeres dominicanas que aún se encuentran allá pasando cosas peores”, señaló.