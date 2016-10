Parque de la Núñez será remozado; habrá vigilancia fija

La Alcaldía del Distrito Nacional (ADN) y la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) iniciaron ayer las labores de acondicionamiento e iluminación del Parque Metropolitano Las Praderas. La rehabilitación del parque, ubicado entre las avenidas Núñez de Cáceres y Gustavo Mejía Ricart, incluye limpieza y poda de las áreas verdes, el restablecimiento del alumbrado eléctrico y un servicio permanente de vigilancia para garantizar la seguridad de las personas.



También figuran el acondicionamiento y mantenimiento de la laguna que recoge las aguas pluviales del sector, la rehabilitación del tanque metálico con capacidad de almacenar 1,000,000 de galones, así como la sustitución de válvulas y acondicionamiento de la verja perimetral.



Iluminación y vigilancia permanente



En un acto realizado en el “Parque de la Núñez”, como popularmente se le conoce, el alcalde David Collado dijo que asume con responsabilidad la intervención del área recreativa, tras considerar que una ciudad donde la gente no pueda disfrutar de sus parques, donde no haya seguridad, iluminación y donde los niños no puedan recrearse, no es una ciudad humana.



David Collado se comprometió en dotar de luminarias al parque y dispuso de manera permanente la vigilancia del área con la incorporación de tres a cuatro policías municipales como mínimo.



“Esta administración trabajará hombro a hombro con las diferentes instituciones del Poder Ejecutivo. Ahora, hay una responsabilidad que recae sobre los ciudadanos”, subrayó.



Alrededor de 200 hombres de las áreas Aseo Urbano y Gestión Ambiental del ayuntamiento se mantenían ayer en labores de limpieza en los alrededores y en el interior de parque.



El presidente de la Federación de Juntas de Vecinos Las Praderas, Antonio Toral, agradeció el interés por resolver la problemática que afecta al sector.



“A los parques que tenemos en nuestra urbanización (dos), no se les ha dado un mantenimiento correcto. Nosotros vamos a indicarle al alcalde y al señor Montás las necesidades que tenemos, que entendemos no son de mucho valor económico para atacarlas, sencillamente es mantenimiento y seguridad que es lo que más daña al área”, manifestó.



De su lado, el director de la CAASD, Alejandro Montás, precisó que se incluyó el mantenimiento e instalación de dos nuevos equipos de bombeo de agua residual en la estación de bombeo Pradera II.

Acciones para mejorar el suministro de agua

La CAASD y el ADN también acordaron el acondicionamiento de la planta física de tres estaciones de bombeo de agua potable, con una capacidad de producción de 864,000 galones por día.



La acción se replicará en la planta física y equipos de bombeo de la estación de rebombeo El Juguetón, ubicada en la avenida Gustavo Mejía Ricart. Se tiene en proyecto la sustitución de la tubería de ocho pulgadas, localizada en la Núñez de Cáceres.