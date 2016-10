Piden a la Procuraduría investigar fiscal de Baní

12/10/2016 12:00 AM - Libonny Pérez

La familia Caamaño Vélez exigió ayer al Ministerio Público (MP) que investigue al fiscal de Baní, Constantino Beltré Sánchez, por su presunta participación en una red dedicada al sicariato. Claudio Caamaño Vélez destacó que han acudido en dos ocasiones a la Procuraduría General de la República (el 17 de agosto de 2015 y el 12 de agosto de 2016) a los fines de solicitar que investigue al referido fiscal y que hasta la fecha no han recibido respuestas.



Recordó que aunque el caso de la muerte de su hermano, Claudio Francisco Caamaño Vélez, ocurrió en Baní, el juicio fue trasladado al Distrito Nacional porque la Suprema Corte de Justicia entendió que la actuación del MP de esa localidad era parcial a favor de los implicados.



Vinculación con Arias Valera



Caamaño Vélez resaltó que los imputados tienen nexos con el destituido juez Francisco Arias Valera, quien sería el cabecilla de una supuesta banda integrada también por el sargento Luis Confesor Martínez y el fiscal Constantino Beltré.



“Había una parcialidad con los imputados y aun así el fiscal de Baní sigue en sus funciones y no se ha podido hacer nada. Ni siquiera una investigación en su contra”, destacó.

Durante la audiencia de ayer, la segunda sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, aplazó para el próximo 7 de noviembre, a las 10 de la mañana, la audiencia que se les sigue a Julio Martínez Arias, Luis Confesor Martínez Arias y José Ramón Cuello, debido a que el condenado Julio Aquiles Martínez Arias no fue trasladado desde la cárcel de San Pedro de Macorís hasta la sede del tribunal.