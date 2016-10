RD es el tercer país latinoamericano con más piratería en la TV

A través de los años, la piratería se ha convertido en un flagelo que cobra fuerza y se acentúa generando pérdidas millonarias a las empresas que operan en industrias musical, cinematográfica, televisiva, etc. “República Dominicana es, de alguna manera, una pequeña muestra de lo que sucede en Latinoamérica completa. Tenemos operadores formales que trabajan y hacen el esfuerzo que se requiere para controlar la piratería y otros que hacen todo lo contrario, o no hacen nada al respecto, y de alguna manera perjudican a toda la industria y generan competencia desleal, que de alguna forma hace que no les cuadre el negocio a quienes sí hacen el negocio de digitalización”, explicó a elCaribe el director general de MT Group, Jorge Álvarez, durante la conferencia del TTV Summit Tour Antipiratería 2016.



Según datos extraídos del conversatorio, en el país hay 980 mil hogares con servicio de televisión paga, correspondiente a un 41% de la población dominicana. El 57% restante tiene televisión sin pagar, de los que se desprende un 17,5% de hogares con servicios ilegales. En síntesis, hay aproximadamente 173,837 conexiones irregulares.



“La pérdida que se genera en la industria de la televisión de paga en República Dominicana supera los 70 millones de dólares anuales. Cuando lo llevamos a internet, al robo satelital y la venta de productos, ahí ya se hace incalculable”, aseguró Álvarez. Dijo, además, que sumando las pérdidas en toda Latinoamérica, el monto ronda los cuatro mil millones de dólares, siendo Centroamérica la región más afectada por la piratería.



Estas cifras, representan pérdidas tanto para el Estado dominicano como para los operadores y programadores locales. Según se explicó, solo en informes se estiman pérdidas de más de 35 millones de dólares anuales, que sumadas a pérdidas por otras modalidades de piraterías ascienden a US$ 31,000,000.



Entre los países de Latinoamérica, la República Dominicana ocupa el tercer lugar en los que tienen mayor piratería, con un 17.5%. Los primeros dos puestos los ocupan Guatemala y Ecuador, con 22% y 18.5 ,respectivamente.



Durante el encuentro, el sexto que se realiza y el primero en Santo Domingo, se destacó que en el país conviven alrededor de 82 empresas de cable, la mayoría de ellos de servicios locales, siendo Claro, Tricom, Aster, Wind Telecom y Sky los cinco más importantes, y los que concentran el 68.7% de los suscriptores.



Según el reporte de la TTV Summit, el costo básico por suscripción es de RD$ 690 (15 dólares), generando pérdidas de 2,595,000 dólares mensuales y de US$ 31,146,000 al finalizar este año.



Por otro lado, existe el factor que facilita las operaciones ilegales, que constituye piratear contenidos como lo es la tecnología, ya que la análoga es más vulnerable y controlarla es más complicado. En el país existe un total de 162 operaciones, de las cuales 86 (52%) son análogas y 76 digitales. “El hecho de que sigan con los servicios análogos es favorecer el problema, porque no es solo un dinero que no entra a una industria y que perjudica a las grandes compañías internacionales, también afecta al trabajador dominicano que paga impuestos”, sostuvo Álvarez.



Los casos de piratería en el país pueden darse en dos niveles: el inferior, fomentada por el mismo personal de la empresa en la que de manera ilegal conectan y realizan cobros del servicio utilizando el equipo y tecnología del operador; y exterior, realizada sin el apoyo del personal, es decir, que el suscriptor realiza instalaciones irregulares.



Marino Féliz Terrero, director general de la Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA), resaltó el fortalecimiento de la Ley 65-00 sobre el Derecho de autor, y explicó que esta tiene una sección dedicada exclusivamente a la protección de las señales satelitales. “También están la Ley 53-07 sobre crímenes y delitos de alta tecnología y la Ley de Comercio Electrónico, que guardan relación con la 65-00 en su búsqueda de fortalecer la legislación nacional para enfrentar dicha problemática”, puntualizó.



El TTV Summit antipiratería es un encuentro organizado por Todo Tv Media y Latin America Anti-Privacy and Intelectual Property, que busca generar acuerdos que permitan combatir la piratería. En la conferencia participaron representantes de las cadenas internacionales Fox, HBO y Discovery Networks, y de instituciones nacionales como Indotel, Dicat y la Fiscalía.