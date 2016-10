Busca el bien!

13/10/2016 12:00 AM - Lucy Cosme

En Romanos 15 San Pablo inicia diciendo: “Nosotros los que sí sabemos lo que Dios quiere, no debemos pensar sólo en lo que es bueno para nosotros mismos. Más bien, debemos ayudar a los que todavía no tienen esa seguridad”. La historia de la humanidad registra que muchos son los que han creído que el bien es superior al mal, afecta a nuestros enemigos, acaricia a nuestros amigos, bendice a quienes sólo pueden recibirlo de nosotros y como dijo Platón, buscando el bien de nuestros semejantes, encontramos el nuestro. El bien no deja a nadie fuera en este caminar. Hoy en día, donde hacer el bien es una actividad comercial, recuerdo las palabras de Martí: “Es preferible el bien de muchos a la opulencia de pocos”.