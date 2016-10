Colombia amplía cese al fuego con las FARC hasta fin de 2016

Colombia — El presidente colombiano Juan Manuel Santos anunció el jueves la prolongación del cese al fuego bilateral con las FARC hasta el fin del año, en un intento por contar con más tiempo para rescatar el acuerdo de paz con la guerrilla que fue rechazado en un plebiscito.

En una alocución televisiva, el mandatario indicó que el cese se mantendrá hasta el 31 de diciembre del 2016, dos meses más de lo que se había establecido previamente.

"Que quede claro: esto no es un ultimátum ni fecha límite, pero espero que todo este proceso para tener un nuevo acuerdo se termine mucho antes, porque como me dijo una estudiante hoy que 'el tiempo conspira contra la paz y la vida''', subrayó Santos, ganador del premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos para terminar el conflicto armado de más de medio siglo.

El presidente firmó el acuerdo de paz a finales de septiembre con el líder de las FARC, Rodrigo Londoño, luego de casi cuatro años de negociaciones formales, pero el acuerdo fue rechazado por un estrecho margen en un plebiscito a principios de octubre.

"Seguiré escuchando y recogiendo inquietudes para aclararlas y para que la mesa de negociaciones pueda discutirlas. La paz nos une, la paz nos dará oportunidades a todos los colombianos", agregó.

Santos dijo haber hablado con estudiantes y uno de ellos "me recordó que, en este momento, en el ejército y en la guerrilla, hay jóvenes pendientes de lo que pase, esperando no tener que volver a disparar. Por esa razón y a solicitud de estos jóvenes, he tomado la decisión de prorrogar el cese al fuego bilateral hasta el 31 de diciembre".

El mismo jueves, la Organización de Estados Americanos (OEA) se había sumado a las voces que piden a la clase política de Colombia avanzar en la implementación de un acuerdo de paz con las FARC.

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, consideró que la gente vive una "situación de vulnerabilidad" tras el rechazo de los acuerdos en un plebiscito reciente, un resultado inesperado después de varios sondeos que anticipaban un respaldo mayoritario.

"Todos los dirigentes políticos tienen que tener un compromiso con alcanzar una solución pronta, urgente, para resolver este impasse de la implementación de los acuerdos", afirmó Almagro a la prensa tras un encuentro privado con el presidente Santos. "Creemos que es muy importante la felicidad política de todos, pero que es más importante es la paz".

El mandatario sostiene pláticas tanto con las FARC como con los opositores al acuerdo para intentar rescatarlo, mientras varias voces dentro y fuera de Colombia llaman a que se hagan todos los esfuerzos para avanzar hacia el fin del conflicto.

"Es muy importante esta apertura al diálogo y que el diálogo sea inclusivo, con participantes del sistema político y de los actores sociales", añadió Almagro, quien se reunió con el presidente un día después de que miles de personas se movilizaron en varias ciudades del país en apoyo al acuerdo de paz.

Timochenko, el alias del líder de las FARC, aseguró la víspera que el grupo rebelde está dispuesto a realizar ajustes al acuerdo, pero no a reiniciar negociaciones desde cero.