La fiebre por los tutoriales en las redes sociales

Con las publicaciones de videos de autoaprendizaje, como son los tutoriales, se ha generado un impacto en los usuarios de la Internet, porque les permite aprender sobre cualquier tema como gastronomía, belleza, diseño, estilismo e informática. Hoy en día, con el auge de la era digital todo es posible en cuanto a aprendizaje se refiere. Con esta revolución se destacan los videos tutoriales, los que por medio de cualquier red de la Internet permiten mostrar al usuario, de manera online, instrucciones para aprender desde las más complejas actividades hasta las más sencillas, sin la necesidad de asistir a un instituto.



Esta modalidad consiste en filmar un video en el que el autor explica al usuario cómo realizar cierta tarea a través de una serie de pasos hasta llegar al objetivo deseado, para luego mostrarlo al mundo por medio de la Web.



En redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter y Pinterest se reproducen tutoriales, al igual que en Youtube, en los que se habla de diversos temas como, belleza, informática, baile, gastronomía, moda, estilismo y diseño, siendo el del maquillaje, uno de los más visto.



Blogueros virtuales



Detrás de esta exitosa propagación de los tutoriales se encuentran los blogueros virtuales, quienes en poco tiempo se han vuelto virales, ganando millones de suscripciones, popularidad y dinero; como ejemplo, la dominicana Lilliam Báez, quien en sus videos, difundidos a través de su Instagram, usa la técnica del comic para crear fabulosos personajes a través del maquillaje.



Otras también muy destacadas son: Michelle Phan, una joven estadounidense que en sus videos enseña a maquillarse, peinarse y a mantener las manos bien cuidadas en pocos pasos, así como Silvia Quirós, una fotógrafa que después de hacer un curso de maquillaje se dedicó a compartir todo tipo de videos. En la actualidad se le apoda como la reina del terror, por instruir sobre el maquillaje de fantasía, para fiestas como Halloween.



Estas y otras jóvenes han impactado con sus instrucciones sobre los tips de maquillaje.

Por ejemplo, en una búsqueda en el canal de videos Youtube, se pueden encontrar tutoriales sobre cómo utilizar los cosméticos en el rostro, dentro de los cuales están los siguientes: “Maquillaje para principiantes”, “Maquillaje natural y luminoso”, “Cómo aplicar base y polvo”, “Maquillaje para pieles morenas y trigueñas” y “Tips básicos de maquillaje”.



Sin embargo, los tutoriales del arte culinario no se quedan atrás, donde los interesados eligen, principalmente, “Trucos fáciles en la cocina”, “Cocina básica”, de igual manera, buscan platos específicos para preparar.



No obstante, para que estos instructivos sean exitosos tienen que cumplir varios requerimientos. Primero, deben ser breves e ir directamente al tema de interés; además, el video tiene que ser atractivo para captar la atención de los usuarios.

Los que optan por realizar un tutorial deben de tener claro el tema que desean proyectar, que tenga contenidos interesantes, conocer a qué público quieren que vaya dirigido y la organización de las ideas, porque con este dominio tendrá más calidad cuando salga al mercado.



Con esta técnica videoeducativa, ya sea por pasión, entretenimiento o estrategia de marketing , se obtienen millones de reproducciones, con la ventaja de que se puede repetir cuantas veces se desee, no obstante, utilizarlos tiene la desventaja de que no aclara dudas en caso del usuario tenerlas en el instante.

¿Dónde radica el éxito de los tutoriales?

Para entrar en este mundo de los tutoriales caseros, como lo han hecho, por ejemplo, las blogueras virtuales Michelle Phan, Elisa Eldridge, Samantha Chapman y Nicola, entre otras, ya sea por pasión o estrategia de marketing, el truco está en presentar un video de calidad, porque esta es la carta de presentación. El tema a elegir es muy importante, el cual se debe manejar a la perfección y saber a qué público va dirigido. El video debe ser breve, lo recomendable es que no sobrepase los seis minutos.