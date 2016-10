Las exigencias para traer el Cirque du Soleil a Santo Domingo

13/10/2016 12:00 AM - Muriel Soriano

La puesta en escena de diversos circos constituye una de las pocas actividades que reúne a toda la familia. En estos días, República Dominicana recibe propuestas que van desde los más tradicionales, hasta montajes más avanzados y complejos. El empresario artístico Saymon Díaz se ha embarcado en otra súper producción del Cirque du Soleil en Santo Domingo. Previo a la agenda de presentaciones que agotará del 27 al 30 de octubre en el Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto, la famosa compañía canadiense actuará en Puerto Rico, también producido por SD Concerts, y luego emprenderá su gira por Estados Unidos.



Un equipo de 130 personas está previsto a llegar a Santo Domingo el próximo martes para trabajar en el montaje que arranca el jueves con una primera y única función a las 7:30 de la noche. Los días viernes y sábado, las funciones serán a las 4:00 de la tarde y 7:30 de la noche, y domingo a la 1:00 y 5:00 de la tarde. El empresario destacó la posibilidad de habilitar una octava tanda, las cuales tienen una duración de dos horas aproximadamente, para el mediodía del sábado. “No hay forma de mantenerlos aquí (por más tiempo). Tenerlos una semana es de por sí una producción súper costosa.



Traigo dos unidades de aire de casi 500 toneladas desde Orlando, porque el Palacio de los Deportes no está en condiciones y entre sus exigencias está que tanto el público como ellos deben estar cómodos. Exigen que el aire tenga un mínimo de 21 grados por su seguridad, tienen su propio esquema y si el aire no está a esa temperatura pues no se presentan”, reveló Díaz.



Además, la complejidad y riesgos del show exigen que los tramoyas que se utilicen para armar el montaje estén bajo certificaciones que ellos mismos especifican, montan un gimnasio detrás del escenario, sus propios camerinos y también una cocina con su chef personal. Todo esto llegará al muelle en 26 contenedores de 53 pies.



Es la tercera vez que Cirque du Soleil se presenta en el país, esta vez con el show “Ovo” (huevo, en español), compuesto por cincuenta artistas de doce nacionalidades, con especialidades en técnicas acrobáticas en una historia que gira en torno a un ecosistema rebosante de vida en el que los insectos trabajan, juegan, pelean y buscan el amor en un derroche continuo de energía y movimiento. “Hubo una pausa (desde el 2012) para que ahora se aprecie más. Este tiene elementos similares a montajes como el de Dralion, el primero que trajimos, y el de Saltimbanco, el último y que era el show más antiguo de ellos (1992-1997), mientras que Ovo es el más nuevo y tiene actos novedosos”, detalló el empresario.