“Cuentas por Cobrar” trata la reinserción de los presos a la sociedad

13/10/2016 12:00 AM - Wendy Almonte

Santiago. El cineasta Ronni Castillo estrena esta noche su largometraje “Cuentas por Cobrar”, con el cual lleva un mensaje de redención y la importancia de dar una segunda oportunidad a las personas que salen de la cárcel. El filme, protagonizado por Jansel Santana y Richard Douglas, cuenta la historia de Aquiles, un hombre que ha cumplido una condena de diez años y cuando sale se encuentra con la situación de que su hijo tiene una grave enfermedad, y tiene que tomar la decisión de salvar la vida de su hijo o el camino de la honestidad, el camino limpio, fuera de la cárcel.



El elenco lo completan Irving Alberty, Ana María Arias y Bolívar Valera, entre otros actores. Previo a la premier del pasado lunes, que se llevó a cabo en Caribbean Cinemas de Colinas Mall, Castillo expresó que pretende llevar ese mensaje porque quizás un ser humano puede cometer un error, pero como sociedad tenemos que darle la oportunidad de reinsertarse.



“Es una película que habla de un tema muy delicado, que nos toca a Latinoamérica completa porque no hay un sistema de reinserción de ex internos de cárceles para poder volver a trabajar y tener un medio de vida digno, y es lo que muchas veces provoca que vuelvan a delinquir y a estar preso. La película habla de eso, de redención en ese sentido, de redención del alma, pero también de redención física y del día a día, y de que uno tiene el derecho a tener una segunda oportunidad”, precisó Castillo.



Ronni Castillo informó que es una película que se hizo con mucho esfuerzo, con el corazón puesto en ella, y que cumplió un año y ocho meses de haber sido rodada, que tomó mucho tiempo de post producción, y tiene un nivel de calidad para que el público se sienta conforme y que también a nivel de historia se sienta identificado.



“Es un cine que se acerca más a lo que quiero hacer como cineasta, que se parece mucho más a mí y al rumbo que quiero que tome mi carrera. Espero que el público se sienta gratificado por ella, que se sienta bien de haber visto la película, y que sienta que ha visto una película de calidad”, expresó Ronni Castillo, al tiempo de informar que fue filmada en locaciones como la cárcel de Najayo, el Mercado Nuevo de la Duarte y en la nueva Circunvalación que une la Seis de Noviembre con la Autopista Duarte, bajo la dirección de fotografía Peyi Guzmán y en una alianza de Opera Prima y los Estudios Quita Sueño.



Jansel Santana, quien realiza su primer protagónico luego de haber hecho un personaje emblemático en La Gunguna, dijo sentirse muy contento por protagonizar su primera película de la mano de Ronni Castillo, a quien calificó como un director nuevo en el ámbito de edad, pero con una gran trayectoria como “En quien manda” y “El que mucho abarca”.



“Castillo dijo que quería una dupla como yo y Richard Douglas, que fueran más actores que figuras, y eso nos benefició mucho porque duramos mucho tiempo trabajando, fueron ocho meses de puro trabajo. Estuvimos en diferentes cárceles del país, en el mercado, yo tuve que rebajar muchas libras, dejarme crecer el pelo y la barba, era otra persona, pero cuando fuimos al set vimos un trabajo elaborado y solamente era grabar, porque todo lo habíamos hecho durante ocho meses”, expresó Santana.



Al hablar de la experiencia de grabar dentro de una cárcel, dijo que fue muy enriquecedora porque hizo muchos amigos, cuyas historias le parecieron impresionantes, y cree se puede hacer una película de cada una de ellas.



“Creo que hemos hecho un honor a esa gente que está en la cárcel y luego no sabe qué le depara el futuro. Yo creo que esa película viene para hacer una pequeña denuncia, a ribetear eso que es una segunda oportunidad”, precisó.



Luego de su presentación en Santiago, Caribbean Cinemas realizó una segunda premier, el pasado martes, en el Downtown Center de Santo Domingo.

Estreno

La cinta llega hoy a los cines del país, bajo la distribución de Caribbean Films Distribution.