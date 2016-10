Max Scherzer vs. Dodgers en juego de vida o muerte

Los Dodgers usaron a su as Clayton Kershaw para evitar ser eliminados en su serie divisional ante los Nacionales de Washington, pero también dejó la puerta abierta a otra interrogante: ¿Quién abrirá el quinto partido por Los Angeles? “Sé que Kershaw no lanzará”, dijo el manager de los Nacionales Dusty Baker. “Gracias a Dios”.



Aunque no verán a Kershaw en el montículo y el manager de los Dodgers, Dave Roberts, no ha anunciado su abridor, los Nacionales contarán con su as Max Scherzer para el decisivo quinto encuentro esta noche en Washington. Con un boleto a la serie de campeonato de la Nacional de por medio, Washington tiene precisamente al pitcher que quiere en la lomita, y el candidato al premio Cy Young asume esa responsabilidad”, comentó Scherzer (20-7, 2.96 efectividad). Él duró seis innings y perdió el primer partido de la serie al permitir jonrones a Corey Seager y Justin Turner.