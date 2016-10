J.R. Smith pacta nuevo contrato con los Cavs

CLEVELAND — El escolta J.R. Smith aceptó un contrato para seguir con los Cavaliers de Cleveland, los vigentes campeones de la NBA, informó una persona con conocimiento directo de las negociaciones.

Smith, un agente libre, estaba en el limbo cuando los Cavs iniciaron su pretemporada, pero finalmente pactó un nuevo contrato, indicó el viernes la persona, que habló con The Associated Press con la condición que no se le identificara debido a que la negociación aún no se ha completado.

ESPN.com informó que Smith firmará un acuerdo de cuatro años por 57 millones de dólares.

Smith, de 31 años, fue una de las principales figuras la pasada temporada, en la que los Cavs remontaron en la serie final para vencer a Golden State.

Promedió 12.4 puntos con un acierto de 40% en triples, al disputar 77 partidos.

Smith embocó un par de triples clave al inicio del segundo tiempo, con lo que Cleveland emprendió la remontada en una serie que perdía 3-1.

Las partes se habían atascado sobre el monto y duración del contrato.