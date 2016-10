NG Cortiñas afirma Junta Supervisora rescatará economía de Puerto Rico

San Juan (Puerto Rico).- El economista dominicano Haivanjoe NG Cortiñas aseguró que la economía puertorriqueña podría salir de la recesión en la que ha estado en los últimos siete años, con la creación de la Junta de Supervisión Fiscal, contemplada dentro de la ley “Promesa”, impulsada por el gobierno de Estados Unidos.



NG Cortiñas opinó que ante la imposibilidad de un rescate financiero, por parte del gobierno de los Estados Unidos y la limitación de Puerto Rico de poder reestructurar la deuda pública, el único éxito a la vista, es la Promulgación de la Ley PROMESA, que asegura, proveerá métodos para lograr la responsabilidad financiera y acceso a los mercados de capitales; así como elaborar un plan fiscal que haga supeditar el presupuesto al plan, recobrar la confianza y relanzar la economía puertorriqueña.



El economista, que se desempeñó Tesorero Nacional, Contralor General de la República Dominicana, indicó que por el tema de la responsabilidad financiera de la Ley PROMESA, ha de suponer que no habrán fondos federales para el pago de la deuda pública, lo que induce a estimar que necesariamente tendrán que hacerse recortes importantes por el lado del gasto público, como la reducción de la nómina pública y previsiblemente aumentos de impuestos, para hacer crecer los ingresos tributarios, afirmó NG Cortiñas.



Dijo que es probable que algunos sectores no estén viendo el papel de la Junta de Supervisión Fiscal, en su justa dimensión, "pero lo cierto es, que lo hecho hasta el momento por las distintas autoridades, no ha dado los resultados esperados, razón por la cual todos los sectores deben propiciar la salida a la crisis; este es un momento de sacrificio para todos, luego vendrán los resultados positivos, siempre y cuando se continúe con una política fiscal supeditada a las reales posibilidades financieras y económicas de Puerto Rico".



En una conferencia titulada: Comparando la deuda pública puertorriqueña y dominicana", auspiciada por el consulado general de la República Dominicana en San Juan y el Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior (INDEX-PR), NG Cortiñas comentó que en el caso de Puerto Rico, el origen de la política de endeudamiento público podría identificarse para 1917, al permitirle la emisión de bonos municipales con exenciones fiscales; pero limitada al 7.0% del valor de la propiedad inmueble de la isla.



Recordó que Puerto Rico tiene una población de 3.5 millones de habitantes, un Producto Interno Bruto (PIB) de 102,906 millones de dólares a precios corrientes, que le permite ocupar el lugar número 62 dentro del ranking de países medido por el tamaño de su economía, con decrecimiento del orden de -0.04% en 2015, una deuda pública que ronda los 72,266 millones de dólares, una tasa de inflación de -0.3%, y una calificación de riesgo D, en su condición de Insolvente.



El economista expuso que en términos financieros el origen de la crisis de las finanzas públicas de Puerto Rico se debe a los constantes déficit en la ejecución presupuestaria, que ha llegado incluso hasta alcanzar los 3,393 millones de dólares, así como también en varios años más en forma recurrente, razón que ha inducido al sector público a endeudarse.



NG Cortiñas indicó que en el caso puertorriqueño, una explicación económica del origen de la deuda, podría ubicarse en la conceptualización de lo que son los recursos totales, los cuales en la interpretación jurídica de la literatura económica fue entendido como la disponibilidad de mecanismos de financiamiento y recursos, sin antes distinguir lo que se denomina ingresos corrientes e ingresos financieros, el primero se limita a los ingresos tributarios y de capital y el segundo, se refiere a los que provienen de las operaciones financieras, como el endeudamiento, sin importar el instrumento o vehículo.



Adujo que esta interpretación conceptual, abrió las puertas para que municipios, agencias y gobierno central de Puerto Rico hayan mantenido una política de endeudamiento laxa, la que hoy día ha permitido posicionar en un nivel insostenible, haciendo caer a la isla entre aquellas economías que el denominado riesgo cero de sus instrumentos financieros sea una quimera, afirmó el economista dominicano.



NG Cortiñas aseguró como otras causales del origen y crecimiento de la deuda pública, la eliminación en 1996 de la Sección 936 del Código de Rentas Internas Federal; así como, al no ser territorio independiente, no puede disponer de una política monetaria que le pueda servir de contra peso a los excesos fiscales.



Reconoció los esfuerzos del Gobierno de Puerto Rico en materia de reducir el gasto público, al aplicar una política de austeridad que ha permitido descenderlo desde 11,966 millones de dólares en 2012 a 9,565 millones en 2015.



"Tanto Puerto Rico, como la República Dominicana, presentan dos dilemas en el manejo del tema de la deuda, uno relativo al conflicto entre el nivel de endeudamiento vs la preservación de la dignidad humana y el otro, asociado al cumplimiento con los acreedores vs la protección de los derechos humanos en los órdenes económico, social y cultural", manifestó.



El tipo de resolución que han adoptado las autoridades públicas de República Dominicana y Puerto Rico, respecto a los dos dilemas expuestos, dieron como resultado, que la economía dominicana haya podido cumplir con los compromisos financieros de su deuda pública, al tiempo de mantener la estabilidad, confianza, crecimiento, y avance en materia social, agregó.



En cambio, Puerto Rico presenta un deterioro de sus finanzas públicas, una recesión económica prolongada, acompañada de un estancamiento en los avances sociales, como el de la pobreza y la tasa de desempleo, concluyó de acuerdo al economista dominicano.



Previo a la conferencia, celebrada en la Casa Dominicana, en San Juan, donde NG Cotiñas presentó su libro "Casi todo sobre la economía dominicana", habló el director del INDEX en Puerto Rico, Adalberto Bejarán, quien dijo que la presentación del economista se basa cumpliendo los objetivos que dieron origen al Instituto de fortalecer la imagen del país y de la comunidad dominicana en el exterior.



Igualmente, en fortalecer la identidad nacional de la diáspora dominicana a través de la promoción de la cultura, el idioma español, los valores patrios y fomentar la integración con sus comunidades de origen.



Bejarán dijo que con la presentación de NG Cortiñas el INDEX pretende contribuir a elevar la calidad de la discusión sobre ese importante tema y convertirlo en un aporte de la comunidad dominicana a la puertorriqueña en la difícil coyuntura que enfrenta Puerto Rico, "pero que estamos plenamente seguros que, con el apoyo, la solidaridad y el compromiso de todos nosotros, saldremos adelante".



Agradeció a la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, por el gesto de ofrecer la Casa Dominicana para realizar la conferencia.