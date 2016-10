Elige las copas correctas para cada tipo de bebida

14/10/2016 12:00 AM - Jessica Bonifacio

Cuando se monta una mesa con las copas correctas, se refleja no solo conocimiento de la cristalería, también se demuestra sabiduría sobre vinos y licores, explica el decorador de interiores, Ariel Marte. “Este es uno de los aspectos donde la gente comete más errores, ya que utilizan copas que no van con lo que se planea servir”, dice.



Marte detalla que las copas ideales deben de ser lisas y transparentes, por lo que se debe evitar por completo las de color, porque impiden que se aprecie la tonalidad característica de cada líquido, ya que la transpariencia es parte importante en la cata y apreciación sensorial.



Por ejemplo, en la mesa, Marte dice que las copas se colocan de izquierda a derecha, empezando por la copa para agua, se sigue con la copa para vino tinto y finalmente la de vino blanco.



“La moda y los fabricantes han dado lugar a una libertad en cuanto a lo que producen y comercializan. Mi consejo personal es que se utilice la cristalería clásica, porque los diseños ultramodernos pasan de moda y lucen viejos a los pocos años”, expone.



En el caso de servir distintos tipos de vino es mejor, siempre que sea posible, cambiar las copas del invitado, porque resulta ser más refinado y elegante, además, no todos los vinos tintos, blancos, espumosos, rosados, son iguales, manifiesta Marte.

El experto, decribe algunos tipos de copas.



Para beber agua, la copa debe ser de gran tamaño, ligeramente abombada.

Las correctas para el vino tinto tienen forma ancha, de gran cavidad; y para el blanco, debe ser más pequeña y estrecha que la del tinto por su necesidad de mantenerse frío.

La copa de champán se considera que debe ser alta, de cuerpo largo y aflautado y corta de pie. La finalidad es retener las burbujas. Entonces, la de coñac, es una gran copa, de amplia cavidad y pie muy corto.



Por último, la de licor es pequeña, de pie muy corto y escasa capacidad. Es utilizada para todo tipo de licores. Esta es una de las copas con más variantes en diseños y medidas.

Saber

