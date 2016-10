Juez rechaza la petición de juicio nulo en caso Rose

Los abogados de una mujer que acusa de violación a Derrick Rose y a dos amigos no divulgaron mensajes de texto importantes a la defensa, pero ese error no es motivo suficiente para declarar un juicio nulo, determinó un juez. La defensa de Rose argumentó que los representantes legales de la mujer ocultaron a propósito tres mensajes de texto hasta que ella terminase su testimonio.



El objetivo, según los abogados, es que la denunciante no pudiese ser interrogada sobre los mensajes que supuestamente demuestran que la noche del incidente había sido planificada para tener relaciones sexuales, y que al día siguiente la mujer estaba pidiendo que le reembolsaran el dinero del taxi, y no acusando a nadie de violación.



De acuerdo con los abogados de la mujer, los textos no aportaban nueva información.

Esos abogados añadieron que los mensajes fueron compartidos por la defensa, pero no pudieron demostrarlo.