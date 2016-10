Nuevos inmortales entre anécdotas, risas y lágrimas

Un preámbulo de lo que sucederá este domingo en la edición número 50 de exaltación al Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano se vivió ayer durante la presentación de parte de los que serán inmortalizados. Entre anécdotas, risas y lágrimas, Cosiris Rodríguez (voleibol), Juana Arrendel (atletismo), Joelle Schad (tenis de campo), Eugene Richardson (baloncesto), Cristóbal Marte Hoffiz (propulsor), César Padrón (propulsor), Humberto Rodríguez (propulsor) y Ramón Smith (taekwondo) compartieron parte de sus emociones tras recibir la noticia de su exaltación, en un acto que será celebrado, a las 10:00 de la mañana, en el Auditórium del Pabellón de la Fama, ubicado en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.



“No me esperaba esto”, dijo Smith, quien bordó con letras de oro sus páginas como gloria del taekwondo a nivel nacional e internacional. “Nunca me imaginé que sería exaltado en mi país. Recuerdo que cuando fui inmortalizado al Salón de la Fama del Taekwondo en Las Vegas, miraba en la pantalla cómo presentaban la bandera dominicana. Eso me llenó de mucho orgullo, pero más me llenará cuando esté bajando por esas escalinatas para recibir está importante distinción”, agregó, mientras por sus ojos brotaban lágrimas por la emoción.



El ceremonial de este domingo será dedicado al medallista de bronce de los pasados Juegos Olímpicos de Río, Luisito Pie. Asimismo, David Ortiz, quien recientemente se retiró de las Grandes Ligas, será reconocido por sus aportes al béisbol. “Siento mucha emoción. Es algo que me tomó de sorpresa. Estoy orgullosa de estar en esta edición especial porque seré inmortalizada junto a quien considero mi padre en el voleibol, Cristóbal Marte. Será un día de mucho regocijo para el voleibol dominicano”, indicó Rodríguez, piedra angular en las dos medallas de oro y una de plata conquistadas por República Dominicana en certámenes oficiales, como el oro en los Panamericanos de Santo Domingo 2003, el mayor logro que ha tenido el voleibol femenino en su historia.



El programa, dado a conocer ayer, revela que la pesista Beatriz Pirón será la abanderada nacional, la voleibolista Annery Valdez será la abanderada del Pabellón; el ciclista Ismael Sánchez portará el laurel, mientras que el judoca Wander Mateo, el machete.



“Este reconocimiento tiene una sola palabra: agradecimiento. Este reconocimiento no es exclusivo de Cristóbal Marte. Es del voleibol. Estar junto a grandes figuras del deporte dominicano como Juan Marichal, Roque Napoleón Muñoz, José Joaquín Puello, entre otros, es una responsabilidad muy grande”, manifestó Marte Hoffiz, presidente del Proyecto de Selecciones Nacionales.



Otros que también serán inmortalizados este domingo serán Vladimir Guerrero, Luis Polonia, Ralph Garr y Mickey Mahler en béisbol, Justo Castellanos Díaz (propulsor), Luis Felipe López (baloncesto) y Wanda Rijo (pesas).



“Espero no llorar aquí y dejarlo para el domingo. Soy muy sentimental y más con este tipo de acto”, dijo Schad, ganadora de ocho medallas de oro en Juegos Centroamericanos y del Caribe, dos en Juegos Panamericanos y varios triunfos más en diversas competencias internacionales en torneos de la Copa de Federaciones de Tenis.



El acto, celebrado en el Salón Azul del Club Naco, estuvo encabezado por el presidente del Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano, Luis Scheker Ortiz, así como de la presidenta de honor del ceremonial, Geovanny “Mayo” Sibilia, entre otros.

Exaltados desfilarán con sus edecanes

Juana Arrendel tendrá como edecán a Luciano Álvarez; Justo Castellanos Díaz a Idalia de Castellanos; Vladimir Guerrero a Virgilio Rojo; Luis Felipe López a Julio Reyes; Cristóbal Marte a Ricardo Gióriver Arias; César Padrón a Abraham Espaillat Bibajot; Luis Polonia a Stanley Javier; Wanda Rijo a Felipe -Jay- Payano; Cosiris Rodríguez a Jorge Pérez Vento; Humberto Rodríguez a Leonardo Sabater; Joelle Schad a Mario Emilio Guerrero; Ramón Smith a Norberto Puello y Eugene Richardson a Julián -Bombo- Mckelly.