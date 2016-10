Premio Nobel de Literatura para la poesía hecha música

El cantautor estadounidense Bob Dylan fue reconocido el jueves con el Premio Nobel de Literatura 2016. Es la primera vez que el prestigioso galardón recae en un músico, premiado por “haber creado nuevas expresiones poéticas dentro de la gran tradición de la canción estadounidense”.



Los periodistas y público que aguardaban el veredicto en la sede de la academia en la Ciudad Vieja de Estocolmo recibieron el anuncio con una ovación.



Dylan, de 75 años, es el poeta y músico emblemático de su generación. Sus canciones “Blowin’ in the Wind” y “The Times They Are A-Changin”, entre otras, se convirtieron en himnos de los movimientos antibélicos y por los derechos civiles en los años 60. Su influencia en la cultura popular es inmensa. Pero aunque su nombre sonaba entre los candidatos al premio desde hace años, muchos expertos lo descartaban por considerar que la academia no otorgaría el premio a alguien vinculado principalmente con la música. Se equivocaron.



Una sorpresa



La secretaria permanente de la academia, Sara Danius, dijo que Dylan interpreta su poesía bajo la forma de canciones tal como hacían los antiguos griegos, que solían acompañar sus obras con música. “Bob Dylan escribe poesía para el oído”, dijo. “Pero está perfectamente bien leer sus obras como poesía”.



Es el primer Nobel de Literatura estadounidense desde Toni Morrison en 1993. Dylan nació el 24 de mayo de 1941 en Duluth, Minnesota, en el seno de una familia judía de clase media. Siendo veinteañero tomó por asalto el mundo de la música folclórica. A partir de entonces se reinventaría constantemente, a veces para furia de sus admiradores, a los que luego volvía a ganar. Su carrera fue un pastiche tan complejo de estilos esquivos y cambiantes que se necesitaron seis actores para personificarlo en la película basada en su vida “I’m Not There”, de 2007. Aunque lo suelen clasificar como músico de rock, Dylan refleja la influencia de muchos estilos como country, gospel, blues, folclórico, pop, y rhythm and blues. Su influencia sobre la música y la cultura popular sigue siendo enorme. Obtuvo un Oscar en 2001 por la canción “Things Have Changed” y un premio de la Academia de Artes y Ciencias de la Grabación por su trayectoria. En 2008 se le otorgó un premio Pulitzer por sus aportes a la música y la cultura estadounidense. El Nobel de Literatura es el último en anunciarse.



Los seis galardones - incluyendo Medicina, Física, Química, Paz y Economía - serán entregados en una ceremonia el 10 de diciembre, en el aniversario del fallecimiento del fundador del premio, Alfred Nobel, en 1896.

Es el único que ha ganado Nobel, Pulitzer y Oscar

Los académicos suecos han ampliado el abanico de las expresiones literarias merecedoras del galardón más allá de la novela, la poesía, el ensayo o la literatura dramática, premiando a la cronista bielorrusa Svetlana Alexeievich en el 2015 y, este año, al músico norteamericano. A saber, es la única persona que ha ganado un Nobel, un Pulitzer, un Oscar, 12 Grammy y un Globo de Oro y está presente también en el Rock & Roll Hall of Fame y en la lista de premiados con el Príncipe de Asturias.