Correo de los lectores

15/10/2016 12:00 AM - El Caribe

El gesto del Gobierno de RD

Señor director: Una vez más, la República Dominicana a través del presidente Danilo Medina Sánchez, está demostrando la capacidad solidaria de la nación, con nuestro hermano pueblo de Haití, después del huracán Matthew.



Según informaciones suministradas a este y otros prestigiosos medios de comunicación, el Gobierno de 500 vehículos cargados, con diferentes productos, 248 se quedarán en Haití y los demás regresarán a la República Dominicana.



Destacar, además, que el mandatario a través del ministro de Agricultura, ingeniero Ángel Estévez, dispuso el envío de 41 camiones, los cuales contienen 600 mil unidades de plátanos, 36 mil kilos de papa, un furgón de pollo con 95 mil libras, 95 mil kilos de arroz , 25 mil libras de queso, 36 mil kilos de batata, entre otros rubros.



Creemos que es correcta la decisión del presidente Danilo Medina de ir en ayuda del pueblo haitiano, ya que los daños ocasionados por el huracán Matthew han dejado muchas personas sin hogar y desaparecidas.



Entendemos que la solidaridad con Haití debe continuar más allá de todo lo que ha estado sucediendo, por la tranquilidad de ambas naciones y por la falta de instituciones a las que ha estado sometido ese país del hemisferio.

Sebastián Solís

Ciudadano



Comenta editorial



Señor director: Muy buen editorial, el de ayer viernes, titulado “Mera justificación”. Llamar vividores a esos leones es muy acertado. Hasta que no construyamos un muro y nos separemos físicamente de Haití, esas gallaretas continuarán cantando. En los 70 yo vivía en Michigan, la ONU atacaba a los Estados Unidos como nos ataca a nosotros ahora. El público se enervó, el Gobierno cortó los fondos y por ser Estados Unidos el primer donante, puso a la ONU de rodillas y hoy la cosa es totalmente distinta. Aseguro que mientras más demos a Haití peor será porque la ONU quiere la pura y simple unificación para quitarse el fantasma haitiano de encima y que lo cargue República Dominicana por vía de Danilo Medina.

Manuel D. Aquino

Ciudadano



El subsidio eliminado



Señor director: Yo entiendo que si no se justifica el subsidio para el trasporte, tampoco se justifica que lo subsidien a las industrias. Así que yo espero ver al Ministro de Industria anunciando el fin del subsidio a los empresarios. Porque no puede ser que solo sea en contra de los más pequeños.

Carlos Manuel Hernández

Ciudadano