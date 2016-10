De Fidel Castro a Enrique Jimenes Moya

La semana pasada Zona Retro reprodujo el memorándum confidencial que fue encontrado en los efectos personales de Enrique Jimenes Moya. En el mismo, Fidel Castro instruía a Jimenes Moya de los pasos que éste debía seguir luego del triunfo que se esperaba se obtuviera como consecuencia del desembarco que se efectuó el 14 de junio de 1959. En la misma página 11 que se publicó el memorándum, el 11 de julio de 1959, se reprodujo un cable que Juan Isidro Jimenes Grullón le había dirigido a Virgilio Díaz Ordóñez, representante dominicano ante la OEA. Para facilidad de referencia, repetimos el pie del cable en cuestión que reseñamos la semana pasada: “El anterior despacho, fechado en La Habana, es una muestra de la malignidad con que la propaganda anti dominicana auspiciada por los gobiernos filocomunistas de Cuba y Venezuela trata de conquistar nuevos traidores y de aumentar las filas de renegados y perjuros. Frecuentemente los diplomáticos de nuestro país son atacados con incitaciones de éstas o parecidas índoles, y algunas de ellas contienen ofertas de dinero o de posiciones”.

APELO A LO QUE PUEDA QUEDAR EN TI DE DIGNIDAD SENTIMIENTO DE HUMANIDADY VERGUENZA PARA QUE ANTE SANGRE QUE HOY DERRAMA JUVENTUD PURA DEL PAIS ASUMAS EN OEA POSICION REIVINDICADORA DE TI MISMO DENUNCIANDO BARBARIE TRUJILLISTA Y RENUNCIANDO EMBAJADA PUNTO MUERTE ES PREFERIBLE A VIDA EN CIENO POR DEFENDER REGIMEN MONSTRUOSO FATALMENTE CONDENADO

JUAN ISIDRO



Independientemente de las motivaciones patrióticas de los componentes de la gesta libertadora del 14 de junio de 1959, es llamativo el que Fidel Castro expida “instrucciones” al capitán Jimenes Moya, indicándole exactamente lo que debía hacer y cómo y cuándo hacerlo. E independientemente de que Fidel proporcionara algún tipo de ayuda a los rebeldes dominicanos que preparaban en Cuba sus planes contra Trujillo, hay preguntas que surgen: ¿Era Fidel el jefe de Jimenes Moya? ¿Era Jimenes Moya un subalterno de Fidel? ¿Fidel daba órdenes a los dominicanos? ¿Se justifica que Fidel despertara desconfianza por sus pensamientos en lo que consideraba necesario hacer para tener una sociedad más justa, tales como reforma agraria y oposición al Concordato? Luego de leer sus “instrucciones”, parece que la desconfianza en él, especialmente de los norteamericanos y de la Iglesia, era justificada. Fidel había manifestado siempre su decisión de implantar en cuba una reforma agraria y había manifestado continuamente su posición en contra de la iglesia. ¿El tiempo le ha dado la razón a Fidel? ¿Los norteamericanos y la Iglesia tenían razón para preocuparse? Es para pensar…



¿Se habrá pensado que Bosch era partidario de seguir los lineamientos contenidos en el memo de Fidel y por eso el golpe de estado que se le dio a los siete meses de su gobierno? Aunque la Constitución de Bosch hablaba de reforma agraria y no contemplaba la inclusión del Concordato, parece haber una distancia enorme entre su pensamiento y el de Fidel…



Pero, es necesario una pregunta tonta: ¿Y si esta carta fue una obra del régimen trujillista? En la carta, se habla de Mathews, que efectivamente fue un periodista del New York Times que realizó una entrevista a Fidel cuando estaba en Sierra Maestra, 1957, lo que significaba que estaba vivo, aunque Fulgencio Batista había asegurado que había fallecido luego del 26 de julio de 1953 cuando el asalto al Cuartel Moncada. La carta también habla del “amigo Berro”, y a pesar de las investigaciones de esta Página no se ha podido establecer la existencia de esa persona, si bien en Internet se encontró una referencia a Enrique Berros, como una persona del régimen de Castro que había quedado a cargo de un magazine llamado “Pioneros”, de adoctrinamiento marxista, que cesó su publicación en 1960.



Y si se encontró ese memorándum instructivo tan importante, ¿por qué El Caribe lo publicó en la página 11? ¿No hubiera sido noticia local de primera plana? ¿No hubiera sido noticia de primera plana mundial? Hemos consultado El Caribe de los días subsiguientes a su publicación y no se ha encontrado ninguna nueva alusión a estas “instrucciones”. Siguiendo las investigaciones, y con las facilidades que otorga la tecnología actual, con ayuda de San Google, podemos comparar la firma de la carta con las numerosas versiones de la firma de Fidel que encontramos en ese medio, una de las cuales reproducimos aquí. La firma del memorándum pudo fácilmente ser imitada por uno de los tantos personajes que Trujillo tenía para cualquier tipo de actividad, así que falsificar una firma no hubiera constituido ningún problema. ¿Entonces? ¿Qué se piensa con referencia al memorándum? ¿Falso? ¿Verdadero? Con respecto al cable de All America, puede pensarse que era verdadero porque aquí había representación local de esa empresa y la misma hubiera protestado de no ser auténtico el mensaje.



Para comprobación de nuestros lectores, incluimos un facsímile de una de las firmas del comandante Castro, obtenido a través de Internet, así como también copia del cable aquí mencionado.

El lector será el jurado.