El humor: ADN del entretenimiento

El humor fue el primer género que se llevó a la televisión dominicana. De hecho, fue con el cuadro de comedias del programa “Romance Campesino” que se inauguró el primer canal del país, en agosto de 1952. Este acontecimiento marcó el inicio de un extenso listado de programas que vendrían después, no solo en la televisión, sino también en la radio, y que luego pasaría a posicionarse en el cine y los escenarios donde actualmente tiene una presencia significativa, y en ocasiones hasta protagónica, como sucede en el séptimo arte local.



En “Romance Campesino” actuaron los primeros comediantes que tuvo el país en la pantalla chica, entre ellos: Julio César Matías, Julio Aníbal Sánchez y María Rosa Almánzar. Este era introducido por María Cristina Camilo. “Primero me solicitaron que presentara el programa que narraba el romance de Macario y Felipa. Después interpretaba un personaje que se llamaba Sinforosa, que era la que le daba celos a Felipa con Macario”, recuerda la actriz de 94 años.



Camilo explicó que cuando el programa humorístico desapareció, a causa del deceso de sus escritores, Julio César, conocido como Pololo, Julio Aníbal, María Rosa y ella continuaron unidos realizando “Cosas de mi tierra”, una réplica de Romance Campesino, que finalizó tras la guerra de abril de 1965. “Puedo decir que le época de oro del humor dominicano fueron los años en La Voz Dominicana. Luego comenzaron a surgir muchos humoristas, pero como humoristas solitarios, no por grupo como era el elenco de Felipa y Macario, hasta que se creó El Show del Mediodía”, dijo.



Algo determinante para entonces era la unión que existía entre los comediantes, en lo que coincidieron Camilo y Cuquín Victoria. Al igual que como sucedió en el primer programa de humor que se transmitió en la pantalla nacional, también en El Show del Mediodía se conformó un nuevo grupo que se mantuvo por varios años y que marcó generaciones, integrado por Freddy Beras Goico, Milton Peláez, Felipe Polanco, Boruga, Cecilia García, Luisito Martí, Roberto Salcedo y el propio Cuquín, entre otros. El grupo de “Cosas de mi país” también formaba parte del reparto. “Lo importante de esa época fue que logramos conformar un equipo que se mantuvo por muchos años muy integrado. Ahí no había alguien que pretendiera ser líder. Fue en ese entonces cuando se desarrolló la práctica de la improvisación, porque como se hacían por lo menos tres comedias en cada programa, y era diario, no podíamos aprendernos un libreto; nos explicaban y nosotros improvisábamos y esa práctica tuvo mucho éxito por la integración de cada uno”, explicó a elCaribe el humorista de 70 años.



Previo a esto, se produjo “Nosotros a las 8”, un programa de gala que conducían Freddy Beras y Yaqui Núñez del Risco. En éste había una comedia que se llamaba “El tiempo de Jajá”, en el cual surgió Boruga. Luego, “La alegría del país”, donde se dio a conocer Luisito Martí, y después de la “guerra de las papeletas”, en la década de los 80, que enfrentó en una lucha de ofertas a Color Visión y Rahintel, surgió “SabroShow”, al cual se trasladaron Cuquín, Boruga y Salcedo.



Para el 1986 el comediante Cuquín Victoria inició el proyecto humorístico “Con Cuquín”, el cual gozó de popularidad, así como “Telerelajo” que era otro de los que se posicionaban en aquella la época.



Hasta hoy día, la televisión dominicana ha visto desfilar un sinnúmero de programas de humor, pero a la hora de hablar de referentes, además de los ya mencionados, no pueden faltar “El show de Luisito y Anthony”, el cual salió del aire para dar paso a “De Remate”, de Luisito Martí, en la última mitad de esa década. “Punto Final”, escenario de la comedia “La escuelota”; “La opción de las 12” y “Titirimundati”, de donde emergieron cuatro de los comediantes más reconocidos de la última generación: Raymond Pozo, Miguel Céspedes, Cheddy García y Fausto Mata. Según explicó el actor Richard Douglas, actualmente en la televisión dominicana se destacan más conceptos en los programas y aunque el humor está presente en la mayoría de los proyectos existentes, son “Boca de Piano es un show”, “A reír con Raymond y Miguel”, “La opción de la noche” y “Telerelajo”, en su regreso, los que desarrollan contenidos únicamente humorísticos y que actualmente gozan de popularidad, con un alto de contenido humorístico.



En la radio



La historia del humor se desarrolló primero en la radio. El género marcó sus inicios en las ondas hertzianas con el talento nacional en los años 40, con Rafael Tavárez Labrador, conocido como Paco Escribano, a quien se le considera “el decano del humor en Santo Domingo”. “Fue la primera persona en hacer humor en la radio en el país con uno de los programas más populares que hubo. Antes no había esas comodidades de ahora, pero tú podías ir por las aceras y escuchar los radios de las casas oyéndolo”, recordó el comunicador Jochy Santos. “Era irreverente, criticaba mucho, incluso en una época tan dura como lo era la de Trujillo, se burlaba del sistema, pero tenía la suerte de que era el favorito de la mamá de Trujillo, Julia Molina. Entonces él lo mandaba a meter preso por algún relajo y ella lo mandaba a sacar”, agregó.



A este le siguió “Don Poli con las cosas al día”, conducido por Fabian Damirón, un programa de corte humorístico con mucho de política. Atacaba mucho el gobierno de Balaguer; y luego Freddy Beras Goico, Milton Peláez y Cuquín Victoria transmitían “El show de noticias” al que luego se sumó Felipe Polanco. Tuvo tanta aceptación que posteriormente fue llevado a la televisión.



En la actualidad, Jochy explica que los programas radiales han tenido mayor apertura y se apuesta más a los programas interactivos con contenidos de variedad. Ejemplo de esto son: “El mismo golpe”, de Jochy; “El destapón”, de Domingo Bautista”; “La alarma de la mañana”, con Freddyn Beras; “Buen día con Aguiló”, “El cafecito con Cacharrá”, entre otros. “Ahora lo que hay son programas que tienen un 80% de humor y 20% de farándula, deportes, etc. Lo que ya casi no hay son aquellos que se circunscriban solamente a hacer humor”, sostuvo.



“Relajando la mañana”, de Gerald Ogando, y “Gozando de 3 a 5”, una producción de Los Martí en la que participan Cuquín Victoria, Jochy Jochy, Ogando, Wilson Díaz, Víctor Reyes, Rebeca Peláez, Joseph Cáceres, Boncó Quiñongo, Américo Celado, transmitiendo desde Miami, y Saulo García, desde Colombia, se estrenaron hace poco.



En el cine



Pese a que la primera película que se realizó en el país fue un drama, “La silla” de Fraklin Domínguez, en 1963, el humor es el de más éxito en las salas de cines en República Dominicana. La primera comedia en rodarse fue “Nueba Yol: Por fin llegó Balbuena” en 1995, protagonizada precisamente por Luisito Martí.



Según datos de DGCine, en el país se han filmado y proyectado aproximadamente 129 películas y documentales desde 1963 hasta la fecha, de las cuales 48 han sido comedias. “¿Pa’ que me casé?”, de Roberto Angel salcedo, es el más reciente filme humorístico en llegar a las salas. El séptimo arte se ha convertido en uno de los escenarios en los que el humor tiene mayor presencia, así como la radio. Entre los humoristas que se ven con frecuencia en la pantalla grande local están Cheddy García, Fausto Mata, Miguel Céspedes, Raymond Pozo, Manolo Ozuna, Cuquín Victoria, Kenny Grullón, Irving Alberti y Luis José Germán.



“Perico Ripiao” (2003), “Sanky Panky” (2007) y “Tubéculo Gourmet” (2015), han sido los filmes más taquilleros de la historia nacional.



Escenarios



En los espectáculos en vivo, una de las modalidades más exitosas de esta época es el stand up comedy, una variante popularizada por Carlos Sánchez.



“El Stand up se hacía desde hace años, lo que pasa es que aquí existía la tradición de los shows en varieté, que tienen música, imitaciones, personajes, monólogos tipo stand up, pero que era dentro del show. Lo que yo hice fue que me dedique solo a eso”, explicó Sánchez.



Según explicó Juan Carlos Pichardo Jr., uno de los talentos más completos de la nueva generación del humor, la ventaja de esta temática está en la facilidad de conectar con el público que tiene el profesional de la risa y que ha ido tornándose cada vez más familiar.

Los escenarios actualmente son dominados, además de Sánchez y Pichardo, por Liondy Ozoria, Gerald Ogando, Fausto mata y el inseparable dúo Raymond y Miguel, quienes han llevado sus propuestas dentro y fuera del país.



El dinamismo en los escenarios se evidencia también con propuestas de Los Temores: Irving Alberti, Luis José Germán y Kenny Grullon; Felipe Polanco, Jochy Santos, Cuquín Victoria y Phillip Rodríguez, entre otros.

