La manguera cerrada

Las empresas de transporte que se asumen como sindicatos o federaciones de choferes crearon un caos ayer en el tránsito de la ciudad. Fue la expresión de rechazo al corte del subsidio en combustible que el gobierno les daba desde 2011, cuando los precios del barril de petróleo se dispararon hasta US$115 en el mercado internacional.



Aquella vez, y como compensación para los operadores del transporte de carga y de pasajeros, se dispuso ese subsidio mediante el cual el gobierno les regalaba RD$40.00 por cada galón de combustible. El propósito fue que los precios de los pasajes y de las cargas no sufrieran alteración. Pero eso no funcionó. Cada vez que fue necesario los manejadores del transporte obraron a conveniencia.



Desde entonces, lo que hemos visto es una caída inusitada en los precios del petróleo. En algún momento llegó a cotizarse por debajo de US$40. El subsidio se mantuvo y nunca se produjo una rebaja de los pasajes y mucho menos de las cargas.



Todavía el precio del barril de petróleo se mantiene bordeando los US$50.00 y todo ha seguido igual para los usuarios del servicio. Pero el subsidio no dejó de llegar a los bolsillos de los grandes transportistas ni de los choferes afiliados, que para todos los fines actúan como un típico cartel.



En la carga son un monopolio al que las autoridades nacionales temen. No se atreven a tocar el imperio de Fenatrado, sin importar que ese grupo haga y deshaga. Cada año los choferes o los dueños de las empresas reciben entre RD$2,000 y RD$4,000 millones. No hay cómo justificar esa barbaridad.



Ahora que el gobierno tumbó el subsidio propician desórdenes en el tránsito. Podría esperarse más. Es inaceptable. La economía no está para favorecer a unos cuantos en desmedro de la mayoría.



Bajo amenaza, con desorden y caos en el tránsito, el gobierno no debe doblegarse a la voluntad de esos señores.



La manguera debe mantenerse cerrada.