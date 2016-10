El Museo Fernando Peña Defilló se inauguró en la Ciudad Colonial de Santo Domingo, en marzo del año 2015, para dar a conocer el legado pictórico del artista del mismo nombre. Es una casa pequeña, que alberga la colección privada familiar del artista.

Hasta ahora son exhibidas las obras del maestro Peña Defilló, pero cuando se amplíe, a final de año, acogerán trabajos de otros artistas para que se expongan de manera temporal. La aspiración es convertirla en una casa cultural, donde se respire el arte y la cultura en general, sobre todo, el arte dominicano.



El Museo fue creado por la Fundación Fernando Peña Defilló, que preside George Manuel Hazoury Peña, con el interés de presentar la colección privada familiar de un artista que desde muy joven, destacó el espíritu de la dominicanidad en cada una de sus obras.



El Museo Fernando Peña Defilló está ubicado en la calle José Reyes, esquina Padre Billini, en la Ciudad Colonial.



El arquitecto Alex Martínez Suárez, quien es responsable de la museografía y de la coordinación general del proyecto, explica que intervino el inmueble respetando su condición de patrimonio monumental.



El espacio cultural consta de tres salas de exposiciones y una biblioteca, ubicadas alrededor de un patio central.



La curaduría de las obras que exhiben las paredes de la edificación, estuvo a cargo de la crítico de arte Marianne de Tolentino, quien define a Fernando Peña Defilló como un artista excepcionalmente culto, que de manera incomparable ha gestado un mundo de sensaciones visuales, personales y sociales.



Fernando Peña Defilló nació en Santo Domingo en 1928. Estudió en la Escuela Nacional de Bellas Artes en Santo Domingo, donde recibió clases de notables a artistas españoles como José Gausachs, Manolo Pascual y Vela Zanetti, y de nacionales como Celeste Woss y Gil y Gilberto Hernández Ortega. En 1951 viajó a Madrid, España, donde fue estudiante libre de la Escuela de Arte de San Fernando.

En el recorrido por las instalaciones del museo, además de sus obras, los visitantes observan una serie de fotografías de distintas etapas de la vida de Fernando Peña Defilló, en diferentes lugares del mundo y junto a personalidades destacadas en el mundo del arte, en sus diversas manifestaciones. Así como las imágenes del día de la apertura formal de la entidad.



Un ejercicio interesante es el viaje a través de sus obras, ya que es notorio el cambio de técnicas que se verifica en sus trabajos desde el comienzo de su carrera hasta las últimas obras que realizó. En los años 50, por ejemplo, predominaba el estilo abstracto, luego, con el paso del tiempo fue cambiando. Durante su vida, el artista pasó por muchas etapas.



Alex Martínez Suárez, coordinador general y museógrafo del museo, es arquitecto de formación, docente e investigador. Él explica que llegó al museo, porque estaba haciendo una investigación para UNIBE y le realizó una entrevista a doña Elsa Peña de Hazoury, quien es la hermana de don Fernando -Papo- Peña Defilló.



Ellos, tanto el artista como doña Elsa, son hijos de Manuel Arturo Peña Batlle, vivían en la vieja casona de UNIBE y estaba haciendo una investigación y la entrevisté. Durante la entrevista, ella me dijo que necesitaba un arquitecto porque su hermano y su hijo querían hacer un museo. “Así llego aquí”. Los trabajos para la creación del museo comenzaron en el año 2013 y desde entonces estoy aquí.



Durante cerca de dos años trabajaron en el diseño del logo, adecuaron el inmueble, distribuyeron los espacios y definieron cómo serían utilizados.



“Tengo a cargo, además, coordinar todas las actividades que se realizan”.



Estamos en una etapa muy buena, porque estamos ampliando el museo a la casa de al lado. Adelantó que tan pronto esta ampliación sea una realidad, se ampliará también el calendario de actividades y serán incluidas las obras de otros artistas.



Manolo Hazoury, sobrino de don Fernando Peña, es quien funda el museo, porque él poseía una considerable cantidad de obras de su tío.



Desde muy joven se convirtió en un coleccionista de arte, en especial de las obras del maestro Peña Defilló. Martínez explica que Fernando Peña Defilló vivió muy de cerca la creación de su museo, el venía a las exposiciones que se presentaron. El objetivo fue dar a conocer sus obras y su vida. Su familia, principalmente su sobrino Manuel Hazoury, decidió abrir el museo para perpetuar la obra de su tío, las piezas no se pueden vender, ni ceder, ni donar, ni transferir. Martínez explica que esto obedece a un acuerdo al que Hazoury llegó con su tío y como una forma de mantener las obras en manos de la familia.



Palabras del artista sobre su museo



“Tengo la firme convicción de que este museo fue creado en un plano mental, cuando aún los que lo están haciendo materialmente visible no tenían la más remota idea de que estaban destinados a llevarlo a cabo, pero una serie de coincidencias los unió; aquí lo tenemos en una primera fase, que será sin duda completada a su debido tiempo.

No siento ni orgullo desmedido ni pretensión de grandeza alguna porque lleve mi nombre (la vanidad no ha sido nunca uno de mis defectos), pero sí una gran tranquilidad y paz interior de saber en vida que mi legado artístico no quedará disperso ni encerrado en colecciones privadas, solo accesible a quienes lo posean y sus amistades. Muy por el contrario, una gran parte de mis obras (más de doscientas) estarán disponibles en esta institución para todo el que se interese por ver, estudiar y analizar mis pinturas, que serán expuestas rotativamente.



El museo está situado en una zona legendaria y romántica, pero al mismo tiempo de gran actividad y movimiento, con un futuro muy prometedor en nuestra ciudad primada de América, Santo Domingo, en su versión colonial.



Quiero destacar la valiosa colaboración de Marianne de Tolentino, experta conocedora de arte y museografía, también la del joven y dinámico arquitecto Alex Martínez Suárez, que llevó a cabo la renovación y puesta al día de estas casas tan cargadas de siglos y, por supuesto, la generosidad y el afán perfeccionista de mi sobrino Manolo Hazoury Peña, sin el cual este sueño, hoy hecho realidad, se hubiera desvanecido”.



Horario y actividades



Las instalaciones están abiertas de miércoles a domingo, de dos de la tarde a siete de noche. Todas las actividades están libres de costo. En el museo se realizan actividades mensuales, paneles sobre la obra de Fernando Peña Defilló y sobre otros artistas. También se realizan programas con artistas invitados.

Apertura

Los trabajos para la creación del museo comenzaron en el año 2013 y fue inaugurado el 25 de marzo del año 2015”.

El artista

Fernando Peña Defilló vivió muy de cerca la creación de su museo, el venía a las exposiciones que se presentaron”