LOS ÁNGELES — El actor Ben Affleck sigue siendo un éxito de taquilla, incluso sin traje de Batman.

Su película más reciente, el thriller "The Accountant" (El Contador), se estrenó este fin de semana y se colocó a la cabeza de la taquilla de Estados Unidos y Canadá, con 24,7 millones de dólares, de acuerdo con cálculos de los estudios difundidos el domingo.

Esos ingresos superaron los de película de concierto "Kevin Hart: What Now?" y de "The Girl on the Train".

Gavin O'Connor dirigió el filme de suspenso protagonizado por Affleck, quien hace el papel de un matemático autista. Las audiencias estuvieron integradas por audiencias de 58% de hombres, que le dieron a la película una calificación "A'' de CinemaScore.

La película de comedia "Kevin Hart: What Now?" debutó en segundo lugar con 11,98 millones de dólares, con una ventaja minúscula sobre la cinta campeona de la semana pasada, "The Girl on the Train", que recaudó 11,97 millones. Ambas películas podrían intercambiar lugares cuando se conozcan las cifras finales el lunes.

Los filmes "Miss Peregrine's Home For Peculiar Children" y "Deepwater Horizon" completaron los cinco primeros lugares.

La otra cinta importante que se estrenó el fin de semana, "Max Steel", apenas recaudó 2,2 millones.