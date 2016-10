Bauer busca colocar hoy a Cleveland 3-0 ante Toronto

Trevor Bauer y su dron rindieron cuentas. El derecho de Cleveland se presentó ayer con el aparato culpable de un corte en un dedo, forzándole perderse la apertura que tenía asignada en el segundo juego de la serie de campeonato de la Liga Americana.



Bauer se declaró listo para lanzar hoy en el tercer duelo de la serie, advirtiendo que los puntos de sutura que necesitó en el meñique derecho por la cortada sufrida el pasado jueves pasado al reparar el dron no le afectarán contra Toronto. Se suponía que Bauer iba a abrir el sábado, pero Josh Tomlin tomó su lugar y los Indios se impusieron para tomar una ventaja 2-0 en la serie.



El incidente fue otro inconveniente para la rotación de Cleveland, que perdió por lesión a Carlos Carrasco y Danny Salazar al final de la campaña regular.



Pero los Indios no han parado de ganar. Los campeones de la división Central barrieron a Boston en la primera ronda y están a dos victorias de avanzar a la Serie Mundial por vez primera desde la temporada de 1997.



De su lado, los Azulejos enviarán a Marcus Stroman a la lomita, pero el aspecto que más los tiene consternados es su pobre producción ofensiva. Apenas anotaron una carrera en los primeros dos desafíos de la serie, incapaces de aprovechar las bajas que han diezmado la rotación de los Indios.



No han podido con los otros abridores de Cleveland, y mucho menos contra el bullpen encabezado por el intocable zurdo Andrew Miller.



“Si está afilado, no tienes muchas posibilidades contra él”, comentó el mánager de Toronto, John Gibbons. “Su recta es fulminante, y tiene un slider increíble”. Algo que podría ayudar a los Azulejos es la programación, tres juegos en tres días. Francona no podrá ser tan agresivo en traer a Miller en relevo.



Si los bates de Toronto siguen silenciosos, la serie promete ser corta. “Este es un equipo de bateo de poder, así se ensambló”, destacó Gibbons.