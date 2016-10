Emoción se apoderó de nuevos inmortales

El Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano, en su ceremonial número 50, le dio ayer la bienvenida a 15 nuevos inmortales (atletas y propulsores) gracias a sus logros alcanzados en el deporte, acto que estuvo caracterizado por extensos discursos, momentos emotivos, nervios y ausencia por motivo de salud en último momento.



Juana Arrendel en atletismo, Justo Castellanos Díaz (propulsor), Vladimir Guerrero (béisbol), Luis Felipe López (baloncesto), Cristóbal Marte Hoffiz (propulsor), César Padrón (propulsor), Luis Polonia (béisbol), Wanda Rijo (levantamiento de pesas), Cosiris Rodríguez (voleibol), Humberto Rodríguez (propulsor), Joelle Schad (tenis de campo), Ramón Smith (taekwondo), Ralph Garr (béisbol), Mickey Mahler (béisbol) y Eugene Richardson (baloncesto) fueron introducidos al nicho de la inmortalidad dominicana.



12 estuvieron presentes, mientras que Garr, Mahler y Richardson fueron los ausentes. El acto, que inició a las 11:05 de la mañana y culminó a las 2:20 de la tarde en el Auditorio Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano, ubicado en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte de esta capital, comenzó con la exaltación de Arrendel, considerada la mejor atleta de América de su generación en la prueba de salto de altura.



“¡Wao!, cuanta emoción siento. Mi corazón está saltando como cuando yo en realidad saltaba. Este es un momento muy importante para mí”, dijo Arrendel, quien tuvo como edecán a Luciano Álvarez, en un breve discurso. “Este premio no es solo mío, es de todos los dominicanos que siempre me apoyaron en cada momento de mi carrera”, agregó. El llamado de los nuevos inmortales de parte de los maestros de ceremonia, Yancen Pujols y José Antonio Mena, continuó con el fenecido Castellanos Díaz. Su viuda, Idalia Koury de Castellanos subió al pódium, en compañía de su hijo Justo Pedro Castellanos.



“Mi esposo fue un ferviente creyente del deporte como herramienta eficaz para tener mejores ciudadanos”, expresó Koury de Castellanos. Momentos después, el turno le correspondió a Vladimir. Si en el béisbol el nativo del municipio Nizao, provincia Peravia, hablaba poco, en el ceremonial fue menos, poniendo a su vez la nota jocosa del acto.



“Uno de mis grandes logros que tuve en los Estados Unidos fue poner la bandera en alto. Mi deseo es que haya mucho más peloteros, basquetbolistas y de otros deportes en el Salón de la Fama”, dijo Guerrero durante su breve discurso.



“La tormenta de Don Gregorio”, como también se le conoce al exjugador de las Grandes Ligas, manifestó que la escogencia al Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano sirve de preámbulo para su posible inducción al nicho de la inmortalidad de Cooperstown.

“Espero con Dios por delante que eso ocurra”, solo atinó a expresar Guerrero, ganador del premio Jugador Más Valioso de la Liga Americana en 2004 con los Angelinos de Anaheim.



Lágrimas por doquier

A seguidas, Luis Felipe fue el primero de un grupo de seis inmortales que lloraron por la emoción de estar en tan importante sitial. “Todo lo que hice en mi carrera fue para brindar un nombre de valor y honor a la República Dominicana de la misma manera que nuestros Padres de la Patria lo hicieron por nosotros para ser libres y ser una nación que brilla por todo el mundo”, indicó el primer jugador en ser titular en la NBA, así como ser parte de los equipos que ganaron medallas de plata en Centrobasket 95 y los Juegos Panamericanos del 2003. Su edecán fue Julio Reyes. Como parte de su discurso, el nativo de Santiago de los Caballeros leyó un poema de su autoría titulado “Cuidado”.



Cristóbal Marte tampoco se quedó atrás. No se contuvo ante el momento vivido ayer mientras recibía la bienvenida por parte de Luis Scheker Ortiz, presidente del Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano; Carlos Lamarche Rey, vicepresidente de la entidad, y Geovanni –Mayo- Sibilia, presidenta de honor del ceremonial.



“Lo considero inmerecido y creo que me queda grande, pero aprovecharé esta oportunidad que Dios me dio en este deporte, un deporte que me era ajeno”, dijo el dos veces ministro de Deportes y quien fue un atleta de velocidad en motocross, kartismo y automovilismo. Su hermana, Licelott Marte de Barrios, presidenta de la Cámara de Cuentas, quien se encontraba presente entre el público, se unió a la emoción de Cristóbal al llorar mientras este hablaba. Otros como Cosiris Rodríguez, Joelle Schad y Ramón Smith también lloraron, mientras los presentes, en el auditorio, los aplaudían.



“Es una distinción que me tomó de mucha sorpresa cuando me dieron la información. Es lo que cada atleta espera, pero no pensé que llegaría tan rápido. Todo llega a su tiempo y parece que este era mi tiempo. La emoción es doble porque fui exaltada en el mismo ceremonial junto al hombre que ha marcado mi vida como atleta,” dijo Cosiris en alusión a Cristóbal Marte, creador del Proyecto Nacional de Voleibol. Humberto Rodríguez, Marte Hoffiz, Cosiris y Rijo registraron los tiempos más extensos en sus discursos. Humberto duró 12 minutos y 24 segundos, Marte 11:51, Cosiris 9:27 y Wanda 8:20. El de menor duración fue Vladimir, de apenas 40 segundos.



El programa incluyó, además, la entonación del Himno Nacional y el del Pabellón de la Fama a cargo del Orfeón de Santiago, que estuvo dirigido por el reverendo César Hilario. Se hizo un reconocimiento a David Ortiz. Beatriz Pirón, pesas; el judoca Wander Mateo y la voleibolista Annerys Valdez, así como el ciclista Ismael Cruz fueron los porta símbolos (banderas nacional, del Pabellón, machete y laurel) del Ceremonial. Jude Thaddeus Okolo, nuncio apostólico de su santidad el papa Francisco, bendijo la actividad, mientras que Julio Mon Nadal dio la bienvenida a los nuevos inmortales y Nathanael Pérez leyó el mensaje de la prensa. Roosevelt Comarazamy fue designado presidente de honor del ceremonial de 2017. l





Eugene Richardson fue hospitalizado ayer



Eugene Richardson era uno de los 15 nuevos inmortalizados al Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano. Su presencia era esperada por muchos, pero problemas de salud le impidieron estar presente en el acto. Scheker Ortiz dijo que la ausencia del exrefuerzo del Club Mauricio Báez se debió a complicaciones de salud, entre estas de la presión, por lo que tuvo que ser hospitalizado horas antes del inicio del ceremonial. “El deporte es algo tan emocionante que puede crear situaciones impredecibles cuando se siente en el corazón y cuando se vive el deporte.



Richardson fue internado precisamente por problemas de presió producto de la exaltación que tenía desde su llegada al país”, dijo Ortiz. Richardson se encuentra recluido en el Hospital de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional bajo observación hasta el día de hoy. Su edecán, Julián -Bombo- Mckelly, recibió el pergamino que lo instituía en el pabellón. “Eugene agradece a Dios por darle la oportunidad de jugar en esta hermosa tierra y al comité permanente por escogerlo en este ceremonial. De nacer otra vez, jugaría con Mauricio Báez”, dijo Mckelly en un breve mensaje de agradecimiento de Richardson.





Siempre quise ser el mejor en todo lo que hice. Esto es una bendición de Dios ser exaltado en mi país. Me siento muy honrado con esto”.

Ramón Smith

Exatleta de taekwondo





Amé el juego y lo respeté, que es lo mismo que respetar a la fanaticada. Me entregué sin tener el talento de otros, pero tuve el corazón”.

Luis Polonia

exjugador de béisbol profesional





El deporte me enseñó que la disciplina puede superar la inteligencia y la belleza, y que la actitud puede determinar el éxito o el fracaso de un atleta”.

Wanda Rijo

exatleta de levantamiento de pesas