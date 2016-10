El Fiscal Electoral en el Proyecto de Ley de Partidos Políticos (I)

17/10/2016 12:00 AM - Miguel Martínez

Desde hace casi dos décadas tenemos un sistema jurídico electoral atrapado en el tiempo. Dicho sistema no se adapta a la realidad que vivimos, y existen facilidades que son aprovechadas por los que ejercen la política.



Al tiempo que se están discutiendo varios proyectos de leyes en el Congreso Nacional, tuve la oportunidad de participar en un coloquio sobre aspectos que no figuran en los proyectos presentados, que a mi entender fortalecerían aún más el debate en el Poder Legislativo.



Entre estos “mecanismos de control”, como los denominé en dicha actividad, está la figura del Fiscal Electoral.



Esta figura jurídica la podemos encontrar en el Proyecto de Constitución del 2010, en los artículos 130, numeral 4, y 242, numeral 2. Como estuvo contemplada, era designada por el Consejo Nacional de la Magistratura, y su función es “encargado de la investigación y persecución de las infracciones y delitos de carácter electoral y las atribuciones que le señale la ley sobre la materia”.



Podemos vislumbrar que, así como en las materias especiales en el Derecho, dígase Penal, Administrativo, y demás, donde los intereses del Estado se ven envueltos, este personaje, como defensor de los intereses de la sociedad, sería el encargado de velar por la investigación y sometimiento de aquellos infractores de las reglas electorales establecidas.



Dicha figura está concebida de manera taxativa en otras legislaciones, como por ejemplo Panamá y Paraguay. En el caso dominicano, aún no hemos tenido condenas por infracciones electorales. Si queremos un sistema electoral fuerte, debemos abogar por instituciones fuertes. Consideramos que esta figura garantizaría procesos diáfanos, puesto que se pensaría dos veces antes de cometer los ilícitos.



En una próxima entrega hablaremos sobre posiciones encontradas con respecto a los conflictos de su incorporación a nuestra legislación. l