Gobierno levanta viviendas en Mesopotamia

A 18 años de aquella tragedia que marcó el antes y después en San Juan de la Maguana, Santa Mesa Rodríguez recuerda con exactitud lo ocurrido la madrugada del 23 de septiembre del 1998, un día después de entrar en territorio dominicano el huracán George.



“Yo vivo aquí, y cuando oigo el sonido de ese río...”. Santa Mesa Rodríguez no logra terminar la oración, pareciera que una ráfaga de malos recuerdos perturbó su mente, hace una breve pausa y empieza a narrar lo ocurrido.



“En esta casa el agua a mí me llegó a las rodillas. Esa agua subió lejísimo y yo salí para allá arriba”, cuenta.



Mesa Rodríguez fue testigo de la tragedia provocada por el desborde del río San Juan. Su vivienda está ubicada a pocos metros de Mesopotamia, sector impactado severamente por la crecida.



Publicaciones periodísticas de ese entonces registraban la versión más repetida: a las tres de la mañana del 23 de septiembre se procedió a abrir una de las compuertas de la presa de Sabaneta, debido a la presión de las aguas registradas, provocando el desborde del río San Juan.



Otras versiones sostienen que a esa misma hora la presa comenzó a desbordarse por el vertedero de emergencia, ya a las 4:00 de la mañana la presa había liberado 1,588 metros cúbicos de agua, anegando el barrio Mesopotamia.



Aunque hubo imprecisiones por parte de las autoridades locales en cuantificar las víctimas, los medios publicaban más de 300 personas desaparecidas, más de 3 mil viviendas destruidas, más de 17 mil refugiados y un número indeterminado de daños a la agricultura.



A casi dos décadas de la tragedia, el Gobierno, a través del Ministerio de Obras Públicas, levanta cerca del río San Juan el proyecto habitacional “Revitalización Urbana Residencial Vistas del Río” para trasladar a las familias afectadas por la tragedia.



De acuerdo con el actual gobernador de la provincia sureña, William De Oleo, se realizó un censo para determinar las personas que serán beneficiadas con el proyecto que contempla la construcción de 32 edificios para un total de 512 apartamentos.



Aunque no especificó la fecha de entrega del proyecto, dijo que la construcción inició hace un año. Al ser cuestionado acerca de que si la cantidad de apartamentos contemplados es proporcional al número de personas que quedaron sin casas, contestó que las viviendas son “totalmente suficientes. Eso se hizo en base a un censo”.



En tanto, la señora Mesa Rodríguez espera ser beneficiada con uno de los apartamentos, aunque una nueva casa no borrará lo que vio: familias completas desaparecidas y un temor que se asoma con el anuncio de fuertes lluvias. Y es que a dos días de la tragedia, la morgue del hospital Alejandro Cabral del municipio San Juan de la Maguana permanecía repleta de cadáveres.



En ese entonces, el senador de la provincia, Tony del Villar, atribuyó el hecho a la negligencia de las autoridades locales. “Se produjo una apertura de la presa sin previa información a la ciudadanía en horas de la madrugada”, expresó.



Mientras el gobernador Juan de Dios Ogando ofrecía una versión distinta. En los primeros días de la tragedia, hablaba de 2,500 a 3,000 mil viviendas arrastradas.



Afirmó que con antelación dispusieron de 28 refugios con capacidad para alberga a 13 mil personas y solo pudieron alojar 5,600. Sin embargo, sostuvo que se trata de “la peor tragedia que ha enfrentado el municipio San Juan en toda su historia, desde su fundación hasta la fecha”.



Gobierno reubica a parte de los afectados

A días de la tragedia, el presidente Leonel Fernández ordenó la construcción de 402 vivienda en el sector El Batey. El Instituto Nacional de la Vivienda asumió esa responsabilidad. En su discurso de rendición de cuentas, el pasado 27 de febrero del 2015, el presidente Danilo Medina se refirió al proyecto como la transformación de San Juan de la Maguana, que incluye la reubicación definitiva de la comunidad Mesopotamia, la finalización de la circunvalación y el remozamiento de áreas representativas de la ciudad.





Un muro servirá de protección a familias



De acuerdo con Ramón Pepín, jefe del Gabinete del Ministerio de Obras Públicas, en declaraciones del 2015, en conjunto con la construcción de apartamentos se levantará un muro de protección. “Con la circunvalación nosotros vamos a proteger la margen del río de la Mesopotamia.



Esas familias tienen ese tiempo viviendo en un sitio vulnerable y lo que se va a hacer es completar la circunvalación, que va a proteger contra la crecida y los apartamentos estarán en un lugar seguro”, resaltó el funcionario.