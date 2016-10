Hubieres pide que el Gobierno le deje importar gasoil

El presidente de la Federación Nacional de Transporte la Nueva Opción (Fenatrano), Juan Hubieres, pidió este domingo al Gobierno que le permita importar el combustible que consumen sus unidades.



Durante una asamblea con los afiliados del sindicato de la 27 de Febrero, Hubieres informó que necesitan que las autoridades les permitan importar dos millones de galones de gasoil al mes, pagando los impuestos correspondientes, para poder operar sin inconvenientes.



“Si nosotros no podemos comprar nuestro combustible directo, pagarle los impuestos al Gobierno, que nos saldrá el galón de 75 a 80 pesos, evidentemente eso tendrá que pagarlo alguien, y no seremos nosotros”, expresó.



El empresario del transporte comunicó que el Gobierno le estaba dando 736 mil galones de gasoil subsidiado.



El presidente de Fenatrano recordó que en el año 2008, el Gobierno firmó un pacto con los transportistas, a los fines de que no se aumentaran los pasajes, acuerdo suscrito por el entonces ministro de Economía, Temístocles Montás, y otros funcionarios, donde señaló que para la fecha el GLP costaba RD$65, el gasoil RD$145 y se acordó que todo permanecería invariable a condición de que no hubiera cambios en el costo del pasaje.



Precisó que durante todo este tiempo los precios de los pasajes se mantuvieron sin subir y precisó que los transportistas le bajaron cinco pesos y se han mantenido como están en la actualidad.



“El Gobierno no ha entendido que el sector de los dueños del país, los saqueadores del país, en el 2013 recibieron solo RD$69 mil millones de subsidios en combustibles y el subsidio a la electricidad que fue de US$1,700 millones, no quieren entender que este año le tienen a este sector RD$39 mil millones en combustibles subsidiados”, dijo Hubieres.



Más apoyo a la medida

La Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (AMCHAMDR) expresó que apoya la resolución tomada por el Gobierno de eliminar el subsidio de combustible al transporte de carga y de pasajeros.



Manifestó que es un paso que debe servir para reducir distorsiones en dicho mercado, promover la libre competencia en dicho sector e incrementar la competitividad del país.

“La eliminación del subsidio a los transportistas es un paso positivo para que el sector de los combustibles se encamine hacia una mayor transparencia, eficiencia y claridad operativa. También asegura la competencia desleal en el sector controlado por cárteles ilegales al margen de la ley”, expresa la Cámara. l miguel martínez



Expresan respaldo retiro de subsidio combustible





Los empresarios Carlos Fondeur, presidente del Consejo de Desarrollo Estratégico de Santiago; Sandy Filpo, presidente de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago; Saúl Abreu, director ejecutivo de la Asociación para el Desarrollo de esta ciudad; Carlos Lora, expresidente de la Asociación de Empresarios de Santiago, y Manuel Escaño, presidente de la Asociación de Productores de Huevos, apoyan la decisión del Gobierno.