Oposición marcha para que la JCE, TSE y la CC se elijan por consenso

Los partidos de la oposición acusaron al presidente Danilo Medina y al Partido de La Liberación Dominicana (PLD) de forzarlos a usar métodos de lucha no deseados para exigir el retorno de la institucionalidad democrática al país.



Manifestaron que la insistencia del mandatario y su partido por elegir los miembros de la Junta Central Electoral (JCE), Tribunal Superior Electoral (TSE) y la Cámara de Cuentas sin consenso y sin que se retome el diálogo, no es una buena señal para que prevalezca la paz en el país.



Los partidos de oposición, agrupados en un bloque, participaron en una misa y luego realizaron una marcha para exigir el retorno de la institucionalidad, como inicio de una nueva jornada de lucha para recobrar la institucionalidad, que según afirman, se ha perdido en el país.



La misa fue celebrada en la Parroquia Las Mercedes del Distrito Nacional y fue oficiada por Fray Kelvis Acevedo, quien afirmó que en estos tiempos el país necesita un hombre como Moisés, que luchó por el pueblo y la justicia para transformar la sociedad.



Realizan marcha

La marcha inició en la parroquia Las Mercedes y recorrió las calles Mercedes y Sánchez de la Zona Colonial y finalizó en la calle El Conde, donde los dirigentes Soraya Aquino, presidenta del Partido Socialista Cristiano; Rafael Gamundi Cordero, por el Partido Revolucionario Social Demócrata, y Andrés Bautista, por el Partido Revolucionario Moderno, se dirigieron a los presentes.



El excandidato presidencial Luis Abinader no estuvo presente, en tanto que el expresidente Hipólito Mejía estuvo en la misa, pero no participó en la marcha.



Elexido Paula, presidente del Partido Humanista Dominicano, leyó un documento en representación de las 12 organizaciones que participaron en la misa, donde afirmaron que el país necesita un sistema electoral revestido de garantías, por tal razón iniciaron una jornada cívica para exigir que los miembros de la Junta Central Electoral (JCE), Tribunal Superior Electoral (TSE) y la Cámara de Cuentas sean apartidistas, honestos y competentes.



Documento

Al finalizar la marcha, el presidente del PRM, Andrés Bautista, leyó un documento donde los partidos de oposición advirtieron que no aceptarán que el Senado de la República elija una JCE sin consenso.



Criticaron que el Senado haya fijado el 9 de noviembre como fecha límite para elegir los miembros de ese organismo, “lo cual quitará vigencia al sistema democrático”.



“Nuestro reclamo de una Junta y un Tribunal Superior Electoral imparciales ha sido apoyado por la sociedad civil, por el empresariado dominicano, por el Episcopado y por todos los dominicanos y dominicanas de buena voluntad, quienes se han manifestado por diferentes vías ante la opinión pública frente a la soberbia sordera del Gobierno dominicano, del presidente Danilo Medina y de la cúpula del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), quienes se empecinan en designar una JCE parcializada en favor de su organización”, señalaron.



Los opositores rechazaron que los actuales miembros de la JCE sean reelectos, así como el traslado de otros funcionarios que, a su entender, en otros organismos realizaron una labor negativa para el país.



Las organizaciones firmantes del documento son el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Partido Alianza País (AlPaís), Partido Humanista Dominicano (PHD), Partido Dominicanos por el Cambio (DxC), Frente Amplio (FA), Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC), Fuerza Nacional Progresista (FNP), Alianza por la Democracia (APD), Partido Revolucionario Social Demócrata (PRSD), Opción Democrática (OD), Partido Socialista Cristiano (PSC). l





Amplia participación de dirigentes opositores



En la misa participaron por los partidos de oposición, el expresidente Hipólito Mejía, Max Puig, Andrés Bautista, Vinicio Castillo Semán, Manuel Jiménez, Orlando Jorge Mera, Roberto Fulcar, José Castillo, Eligio Jáquez, entre otros. El exdiputado a la alcaldía de Santo Domingo Este, Manuel Jiménez, por el partido Frente Amplio; Max Puig, por Alianza Por la Democracia (APD) y Vinicio Castillo Semán, dirigente de la Fuerza Nacional Progresista (FNP).