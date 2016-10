Visa semanal

l Mi padre es americano y quiere pedir dos hijas menores, fuera del matrimonio. ¿Puede hacerlo? Arlette?



l R: Claro que puede. Deberá mostrar evidencia de escuela y manutención. Los cónsules se fijan mucho en los lazos fuertes que hay entre padres e hijos que no viven juntos.



l Estoy en NY. Vine a viaje de trabajo con visa de paseo. Al mes de estar aquí quedé embarazada de un americano y nos casamos. Él no quiere que regrese al país, por el zica. ¿Qué puedo hacer? Amelia



l R: Puedes hacer el ajuste de estatus, un privilegio para esposas de americanos, que entran legal a USA.



l Tengo visa de paseo, al igual que mi familia. Soy ingeniero industrial, bilingüe con Maestría y quiero trabajar y vivir en USA. ¿Como consigo trabajo? Hipólito



l R: Debes legalizar tu diploma y notas en la Mescyt y la Cancillería y validarlos con el Departamento de Educación de USA. Podrías dar clases en una escuela o universidad y/o solicitar trabajo en una firma de ingenieros, como asistente. El trabajo de maestro lo encuentras en la página de cualquier Estado, Departamento de Educación, por ejemplo, NYCDOE; el de asistente de ingeniero en monster.com



l Tengo 34 años. Vivo en unión libre y no tengo hijos. Trabajo en el mismo sitio por cinco años. No tengo propiedades. ¿Puedo ir con mi pareja a buscar visa? Jorge



l R: Puedes ir, pero debes demostrar lazos más fuertes, tales como buenos ahorros y lazos sociales y de bienes muebles o inmuebles.



l Estoy pedida por mi hermano y tengo visa. Quisiera que mi novio solicite para viajar conmigo. ¿Puede decir que vamos a viajar juntos, aunque no estemos casados? Julia



l R: No hay ningún problema en que tu novio solicite visa y diga que quiere viajar contigo. Debe llevar tu pasaporte, para demostrar la relación.