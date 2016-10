Yiyo Sarante abre su “corazón”

Yiyo Sarante continúa posicionándose y escribiendo su nombre entre los grandes representantes de la salsa dominicana. Habiendo descubierto y recorrido plazas como las de Europa y Colombia, donde goza de reconocimiento, sigue enfrentándose a la realidad de no poder llevar su música a Estados Unidos.



Ofertas y grandes expectativas no le han faltado, según dijo a elCaribe, con las cuales espera cumplir tan pronto culmine el proceso que atraviesa y que ha detenido el visado aguardando la esperanza de llevar finalmente su música.



“Mi problema con la visa es que yo estaba casado con una ciudadana americana y, un día a ella le dio la gana de llamar a la embajada para decir que yo estaba casado con ella por interés y eso me hizo daño. Se han comportado conmigo como que si yo maté a alguien o como que me agarraron con 700 kilos de droga”, explicó el intérprete de “Pirata”. “Eso ya está aprobado; estamos esperando que sean ellos los que tomen la decisión y que nos llamen, pero gracias a Dios, el problema está resuelto en un 90%”, agregó.



Mientras tanto, el salsero explicó que su equipo está listo para salir a recorrer Estados Unidos y que ha recibido ofertas en cuestiones de precios que no han recibido ninguno de sus compañeros que ya se han presentado. También dijo que ha recibido apoyo y reportes de que, en ocasiones, las canciones empiezan a sonar allá antes que en su natal República Dominicana.



Una plaza que sí está afianzando es la colombiana, donde estuvo recientemente y volverá en noviembre a un concierto multitudinario que tiene pautado la emisora Olímpica, aprovechando para hacer un recorrido por las ciudades Cali, Barranquilla y Santa Marta.



“Hay que tratar de dejar descansar un poco la plaza. Yo digo que soy un poquito privilegiado porque tenemos casi siete años con el proyecto y seguimos tocando en los mismos lugares y los lugares se siguen llenado, y el público sigue asistiendo. No es que hay un cansancio, porque trato siempre de hacer cosas nuevas en los shows, de no solamente tocarles salsa, pero tampoco se puede saturar”, sostuvo.



Yiyo, quien este año ha gozado de la pegada del tema “Corazón de acero”, se ha enfocado en cruzar fronteras y no en vivir “de sonidos”. Conocido por no ser precisamente apegado a la prensa, el cantante explicó que no le gusta estar quitándole tiempo a los periodistas si no tiene nada de qué hablar. “No me gusta mucho el aguaje y sabemos, además, y el público lo sabe, que aquí hay muchos artistas que basan su carrera en base a sonidos”, agregó.



A lo que sí le teme es a la prensa amarillista, de la que dijo ha sido objeto en varias ocasiones y citó como ejemplo el suceso que se comentó semanas atrás asegurando que intentaron ponerlo en contra del urbano Vakeró por un comentario que hiciera en un show en el que también participó Héctor Acosta “El Torito” El intérprete de “Mejor lo hago con la mano”, aprovechó para aclarar que no le da importancia a si le toca abrir, cerrar o ser el segundo en presentarse cuando hay más de dos artistas en un concierto ya que en cualquier orden va a cantar lo mismo y con el mismo amor. Para el salsero, tener un tema nuevo constantemente es algo que le preocupa.



Actualmente, dijo que está promocionando una canción inédita de César Castro, un compositor de Cotuí que ha escrito para Joe Veras, Luis Vargas, entre otros; “Alguien que me ame”, es el nombre del sencillo que, según dijo, el público ha bautizado como “Me voy para la calle”.



Entre sus proyectos, destacó que para el 2017 pretende presentar una propuesta que tiene agendada desde hace varios años. “Quiero hacer una producción de boleros orquestados. Incluso mandé a hacer los arreglos de algunos de esos temas y posiblemente la semana que viene ya está en la calle”, reveló. “Yo canto muchísimos boleros en los bailes y al público le gusta mucho esa faceta, entonces, yo pienso que hay que darles lo que piden”, agregó.



Aunque ha tenido un buen año, Yiyo no se considera el número uno y explicó que el artista no se puede engañar y creerse el número uno porque es lo que quiere y que la realidad sea una muy distinta. “Gracias a Dios el público ha conectado este año con todo lo que nos hemos atrevido a hacer.



Cada vez que me hacen la pregunta que quién considero es el mejor cantante de salsa dominicano, no me atrevo porque no me gusta estar poniendo a nadie en renglones, cada quien tiene su talento y su estilo… dejo al público tranquilo porque ahí es que me doy cuenta si tengo que apretar o si digo: vamos bien o vamos a mejorar”. l



Disquera cobra pero no trabaja

Yiyo Sarante dijo a elCaribe que hace un año atraviesa por un problema con la casa disquera Planet Records con la que firmó en el 2011 para sacar una producción discográfica y que aún no ha sucedido. “Nos han usado… ellos cobran todo lo que hago y todo lo que grabo, porque el contacto era para ellos distribuir ese disco que nunca salió.



El contrato dice que era para elegir los temas y esa gente ha cogido todo lo que yo grabo y han hecho su negocio por allá. Incluso, ellos cogieron la canción ‘Nos engañamos los dos’, la subieron como que yo la compuse para poder cobrar ese dinero y eso generó una demanda”, explicó.



Dijo que los representantes no dan la cara, ni contestan llamadas y correos, solo reciben los beneficios por el trabajo que el artista realiza. “Ellos tienen firmado a Chiquito Team Band, veo que le sacaron la producción, creo que es el mismo contrato. Ese dinero lo está recibiendo el mánager de Víctor Waill”, agregó.