¿No tomaron en cuenta los E.U. el interés dominicano?

El respetado periodista Guarionex Rosa señala un punto extraordinariamente pertinente en su artículo titulado: “Decisión de los EEUU coloca a RD bajo mayor amenaza. El gobierno de Estados Unidos no tomó en cuenta el interés Dominicano” al decidir repatriar gran número de nacionales haitianos. Para intentar analizar el planteamiento del Sr. Rosa, debemos formular las siguientes preguntas: ¿Deben los Estados Unidos tomar en cuenta el interés de la República Dominicana? ¿Debemos los dominicanos esperar que un país amigo vele por nuestros intereses?



Para intentar responder a la primera pregunta, cabe recordar una anécdota del veterano secretario de Estado norteamericano George C. Schultz, quien invitaba a conversar a los embajadores recién nombrados, antes de partir a sus destinos. Luego de felicitarlos por haber pasado la difícil aprobación senatorial, les decía: “Sr. Embajador, yo deseo hacerle una última prueba, necesaria antes de permitirle partir”. Entonces, ponía a girar un globo terráqueo, al momento de preguntar, “¿cuál es su país?”. Invariablemente, los embajadores señalaban el país de destino, a lo que Schultz contestaba, “Se equivoca usted.” Y señalando con su dedo a los Estados Unidos en el globo terráqueo agregaba, “No se olvide nunca que este es su país”, cuyos intereses usted debe defender.



Indudablemente, por su propio interés nacional, los Estados Unidos intentan encontrar una base común de intereses con otros países, pues resulta absurdo que una nación, por poderosa que resulte ser, desafíe a todas las demás. No obstante, en situaciones donde semejante entendimiento no fuera posible, los EU velarán por sus intereses, aún a costa de los intereses de sus amigos. Es más, la mentalidad norteamericana acepta con normalidad que el otro lado procure proteger sus intereses, pues después de todo, la cultura de los negocios está basada en esa realidad. Lo que es necesario es que dicha defensa, aunque firme, sea respetuosa. Algo que no ocurre, en ocasiones, en Latinoamérica donde pasamos de la denuncia agresiva, al servilismo.



Nunca olvidaré las palabras sabias de don Luis Julián Pérez, quien me dijo: ‘‘Joven, Ud. regresa a un país muy complicado, cuyo destino se debatirá entre la nación más poderosa de la tierra y el país más pobre de América”. La realidad es que los dominicanos no defendemos nuestros intereses con suficiente fortaleza, a la altura del problema que tenemos de frente. Juan Pablo Duarte no se equivocó. Santana y Báez se equivocaron. Nuestras libertades solo las podemos garantizar nosotros mismos. Pero, para ser libres debemos ser morales, y ahí radica la debilidad dominicana. Pues, no basta con intentar hablar duro. Las élites de un país pequeño débil deben comportarse verticalmente, de tal manera que al defender sus intereses, lo hagan con toda la fortaleza y vigor que les permite el no tener colas que les pisen.