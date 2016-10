Buhoneros piden la atención del alcalde del DN

Nueva vez los buhoneros de la Zona Colonial se sienten amenazados ante un posible desalojo.

El presidente de la Asociación de Buhoneros de la Ciudad Colonial y Zonas Aledañas, Modesto Miliano, hizo ayer un llamado al alcalde del Distrito Nacional, David Collado, para que se reúna con los integrantes de la organización.



“Esto no se trata de una protesta, es un llamado al recién electo alcalde, ya que les hemos dirigido tres comunicaciones donde le estamos solicitando que nos reciban y no ha sido posible”, dijo.



Al dirigente del grupo de buhoneros le extraña que David Collado no haya aceptado su solicitud, ya que el propio alcalde pregona una gestión participativa y de consenso, especialmente de cara a la Ciudad Colonial “Nosotros creemos que dentro de ese sector estamos nosotros, son más de 30 años aquí”. apuntó.



Explicó que los buhoneros conocen muy bien la dinámica comercial y social en la Zona Colonial, y que las informaciones que pueden intercambiar con el alcalde son valiosas.

Agregó que contrario a la gestión pasada, no pueden decir que en esta nueva administración hayan recibido algún atropello.



Seguridad en la Zona Colonial



Recientemente, el alcalde del Distrito se reunió con el arzobispo de Santo Domingo, monseñor Francisco Ozoria, para acordar trabajar en conjunto por el bienestar de la Ciudad Colonial y otros sectores del Distrito Nacional.



En ese encuentro, que tuvo lugar en el Palacio Consistorial, ubicado en la Ciudad Colonial, David Collado manifestó su preocupación por la seguridad en la Ciudad Intramuros. Reiteró el interés de seguir reforzando la Policía Municipal en el área. De su lado, Elías Bobadilla, quien dice pertenecer al Comité de Defensa de la Zona Colonial, dijo que el estado de inseguridad en el Casco Histórico es preocupante. Denunció que hace poco más de una semana, varios turistas fueron carteriados mientras viajaban en el “Chu Chu Tren”.