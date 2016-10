Cáncer de mama: los hombres también lo pueden padecer

El cáncer de mama es una enfermedad que típicamente se ve en las mujeres, pero a los hombres también les puede afectar. En los hombres representa alrededor del 1% de todos los casos de cáncer de mama.

Aunque esta patología puede verse a cualquier edad, la enfermedad en hombres se presenta a una edad de 5 a 10 años mayor que en las mujeres. La edad pico en la incidencia en este sexo está entre los 60 y 70 años.



Hay investigadores que dicen que se diagnostica a una mayor edad porque los hombres no creen que corran riesgo de padecer esta enfermedad, y cuando se palpan un nódulo en esa glándula, de inicio no le dan la importancia que merece, minimizando la situación.



La causa de la mayoría de este tipo de cáncer es desconocida, pero hay algunos factores de riesgo para sufrirla, como son exposición a radiaciones en el tórax, historia familiar positiva, madre, padre, hijos o hermanos con cáncer de mama.



Las consideraciones corresponden a la doctora Nancy Alam Lora, oncóloga clínica, quien asegura que hay un aumento en el riesgo en familias con mutaciones del BRCA2 en el cromosoma 13 q.



Resalta también otros factores que inciden como la administración de estrógenos y enfermedades relacionadas con hiperestrogenismo, como son la cirrosis y el Síndrome de Klineferter, esta última es una condición rara donde los hombres tienen un cromosoma X extra y son más susceptibles a desarrollar este cáncer, sostiene.



Así también incluye la obesidad, “ya que se conoce que la grasa favorece la conversión de testosterona a estrógenos”.



El hallazgo más común es un nódulo no doloroso debajo del pezón o la areola, otros síntomas son inversión del pezón, dolor, sangrado y ulceración de la piel.



“En muchas ocasiones, debido a la rareza de esta patología, ni los médicos, ni el paciente sospechan que la sintomatología es secundaria a un cáncer en la mama, por lo que podría haber una demora en hacer la biopsia para confirmar el diagnóstico”, apunta la especialista.



Recomienda que cuando se encuentra un nódulo mamario en un hombre, se debe hacer una mamografía y/o sonomamografía, y si los hallazgos son sospechosos realizar una biopsia de la lesión.



Al igual que en el cáncer de mama femenino la variedad ductal infiltrante es el tipo histológico más común en el hombre.



“El sistema de estadificación es el mismo que el usado en las mujeres y se realiza en base al tamaño del tumor, la presencia o no de ganglios axilares patológicos y la presencia o no de enfermedad metastásica a distancia (es la llamada clasificación TNM). Con esta evaluación conoceremos el estadío de la enfermedad”, indica.



Los factores pronósticos más importantes a considerar en estos pacientes son:



- El estadío de la enfermedad.

- El resultado de la determinación de los receptores hormonales. Los cuales tanto en mujeres como en los hombres con mucha frecuencia son positivos, aunque parece que en los hombres aun con más frecuencia lo son, lo cual es bueno.



“Y finalmente el resultado de la amplificación del gen Herb2. Debido a que en los hombres no se hacen estudios de detección temprana para este cáncer, la tendencia es que tienen al diagnóstico en estadío un poco más avanzado que las mujeres, pero la supervivencia cuando se compara por edad y por estadío es la misma”, apunta Alam Lora.



Manejo para el cáncer de mama en el hombre



“En general, en la actualidad se acepta que el cáncer de mama en hombres no se comprende bien, por lo que la mejor manera de tratarlo aún se desconoce. Las estrategias terapéuticas se basan en los tratamientos que han sido exitosos en las mujeres”, sostiene.



Asegura que los estudios sobre cáncer de mama en hombres son pocos y con un pequeño número de pacientes, por este motivo en los últimos años grupos de investigadores de los Estados Unidos y de Europa han unido sus esfuerzos con el objetivo de sumar las casuísticas y hacer estudios para, en conjunto, aprender más sobre el comportamiento biológico de esta patología, con el objetivo de lograr optimizar su tratamiento.



Explica la doctora Alam que el tratamiento primario es el quirúrgico, pudiéndosele ofrecer al paciente una mastectomía radical modificada con disección de axila, o una mastectomía segmentaria, más radioterapia, entre otras opciones de manejo local.

Las indicaciones sobre el uso de quimioterapia y hormonoterapia adyuvante, hasta el momento son las mismas que en las mujeres.



“Se debe tener en cuenta que más del 90% de los cánceres de mama en hombres son sensibles a hormonoterapia, la hormona utilizada en ellos es el Tamoxifeno, la mayoría de los pacientes lo toleran bien, aunque hay algunos pacientes que se quejan de calores, disminución de la libido, aumento de peso y cambios en el estado de ánimo”, enfatiza.

Explica que los inhibidores de aromatasa son raramente usados en los hombres, porque hay mucho cuestionamiento sobre su efectividad en este género y su uso se deja como una segunda opción de manejo en caso de falla al Tamoxifeno.



En general, para los hombres con tumores grandes, con ganglios positivos o con enfermedad que se ha propagado a otras zonas del cuerpo, generalmente se recomienda tratamiento con quimioterapia y manejo hormonal, dependiendo de las circunstancias. Y los hombres con tumores Herb 2 positivos deberán recibir, además, tratamiento con trastuzumab, que es un anticuerpo monoclonal que es específico para los pacientes que sobre expresan el Herb 2.



Recomienda a todo hombre con cáncer de mama recibir consejo genético para discutir la realización de la prueba BRCA.



Los familiares cercanos tienen un riesgo mayor de tener cáncer de mama que la población sin este antecedente, sobre todo si el paciente es portador de la mutación en el BRCA.

Importante

Los factores de riesgo para el cáncer de seno en los hombres incluyen la exposición a radiación, antecedentes familiares y altos niveles de estrógeno.