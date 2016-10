Correo de los lectores

18/10/2016 12:00 AM - El Caribe

Contrarrestar huracanes

Señor director: Es el momento de actuar y de cara al futuro. Para el Consejo Regional de Desarrollo, Inc. (CRD), es de suma importancia que los dominicanos y dominicanas se concienticen, en el sentido de que nuestra isla, al estar colocada en la frontera entre el mar Caribe y el océano Atlántico, se encuentra en la misma ruta del Sol, pero también está en la de las más grandes y poderosas fuerzas de la naturaleza, como son: las tormentas eléctricas, los terremotos y los huracanes.



Contempla como necesario, educar la población, de que un huracán es un fenómeno físico formado por vientos que giran a alta velocidad, cuya fuerza se ejerce sobre todo lo que encuentra en su camino: árboles, casas, edificios, puentes entre otros, según la velocidad de sus vientos y de la superficie de estos, lo que obliga a tomar las precauciones de lugar para disminuir sus impactos y sus graves daños.



En el referido contexto, estima indispensable, recordar el huracán de San Zenón, que destruyó la capital dominicana el 3 de septiembre de 1930, además, del huracán David de 31 agosto de 1979 y el Georges de 1998, los cuales arrojaron cientos de muertos, así como daños a las propiedades, alarmantes y preocupantes. Por tanto, prever y evitar sus serias consecuencias es una responsabilidad y un deber, que sobrepasa las tareas que la población espera del gobierno central.



Durante este tiempo, de junio a noviembre, en que estaremos en la ruta de los huracanes, especialmente los que se forman en la costa de África y se mueven por el Atlántico hacia la costa de Estados Unidos, traza como impostergable, tomar acciones preventivas antes de que se produzca uno de ellos, especialmente, procurar reducir los riesgos a que está expuesta toda la infraestructura que puedan impactar y afectar.



Dada esta realidad, se recomienda al gobierno central, a los ayuntamientos y a los ciudadanos en general, proceder a una labor de poda de árboles en todo el territorio nacional, especialmente los que están próximos a casas, escuelas, puentes, carreteras y otras edificaciones, en virtud que la experiencia indica, que la caída de árboles, debido a las fuerzas de los huracanes, es la causa de mayores daños materiales y humanos.



Como medidas pertinentes, el Consejo Regional de Desarrollo, Inc. (CRD), considera de alto beneficio y una prioridad nacional, aumentar los niveles educativos y de concientización, en torno a los diversos fenómenos atmosféricos, ya que, si bien es cierto, que no podemos evadirlos en virtud de la posición geográfica de la República Dominicana. Sin embargo, debemos procurar evitar sus muy perjudiciales repercusiones.

Odonel Gómez Rojas

Director Comisión Ciencia y Tecnología del CRD