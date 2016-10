Habilitan soluciones de inteligencia artificial en español para empresas latinoamericanas

Los principales ejecutivos de GBM Dominicana y Cognitiva anunciaron que IBM Watson, la primera plataforma de computación cognitiva abierta que combina inteligencia artificial y capacidades de industria, ya está disponible en español para Latinoamérica. Watson será adaptado a los diversos acentos de la región- los cuales permitirán a las empresas innovar y transformar sus negocios para enfrentar los crecientes desafíos de la era digital.

En un desayuno realizado en el JW Marriot de Santo Domingo, los ejecutivos indicaron que Latinoamérica es parte de los mercados emergentes que según IDC, superarán en 2017 a los países desarrollados en términos de generación de datos.

Dado este rápido auge, IDC también predice que para el 2018, el 50% de los consumidores interactuarán con servicios basados en computación cognitiva, único tipo de solución capaz de procesar y aprovechar cantidades masivas de datos (Ver recuadro: Un Mundo de Datos).

Las soluciones cognitivas son sistemas capaces de capturar y aprender a partir de cualquier tipo de datos; razonar con sentido y desarrollar hipótesis para resolver problemas complejos; e interactuar con lenguaje natural para acercar el conocimiento a los profesionales de industrias tales como banca, salud y comercio minorista, entre otras.

La capacidad de comprender datos no estructurados es uno de los mayores diferenciadores de Watson. La gran mayoría de la información que se produce diariamente es de este tipo y la computación tradicional no puede aprovecharla. Los datos no estructurados abarcan correos electrónicos, libros, blogs, tweets, imágenes, videos, música y muchos otros formatos.

Por ejemplo, IBM Watson puede ingerir 800 millones de páginas de información por segundo y tiene la capacidad de entender información estructurada y no estructurada.

Gracias a las características de estos sistemas, su aplicabilidad en la vida cotidiana es muy amplia. Watson está siendo usado para mejorar la toma de decisiones en una variedad de áreas y comprender mejor a las personas a través de los datos que generan.

Por ejemplo, una solución cognitiva puede tomar miles de llamadas de un centro de contacto y responder las preguntas de los clientes, de forma natural y tomando en cuenta el contexto. En banca, puede detectar conductas sospechosas tomando información dispersa, así como descubrir las necesidades particulares de un cliente, a partir de sus transacciones. Asimismo, Watson puede utilizarse para encontrar tratamientos médicos que se adecuen mejor de acuerdo con el tipo de paciente y hacerlo en tiempo récord.

Implementación simplificada

Cognitiva -socio estratégico de IBM para desarrollar las capacidades de Watson en la región- desarrolló una metodología que permite implementar las capacidades cognitivas de Watson de manera secuencial en una compañía, agilizando y facilitando la adopción progresiva en la organización, manteniendo un enfoque claro en la estrategia empresarial y la eficiencia en costos.

“Esta solución tecnológica de inteligencia artificial - disruptiva por naturaleza - es el siguiente paso en la transformación digital de las empresas latinoamericanas. Este es el momento para que las compañías empiecen a explorar las soluciones cognitivas y aprovechen que Watson ya está entrenado para trabajar en nuestra región”, comentó Rolando Castro, CEO de Cognitiva.

A partir de septiembre, Cognitiva estará desarrollando eventos y talleres para aquellas empresas interesadas en aplicar soluciones de Watson. Para ponerse en contacto, los empresarios pueden escribir a info@cognitiva.la o pueden ingresar a: www.cognitiva.la/soydisruptor.

Sobre Cognitiva

Cognitiva es el socio estratégico de IBM en Latinoamérica, dedicada a impulsar soluciones cognitivas y desarrollar capacidades de Watson en 23 países de habla hispana en la región. Colabora con IBM para dar soporte a la venta, comercialización y entrega de soluciones. Además, ayuda a clientes e industrias a adoptar sus servicios para transformar sus negocios. Para más información visite: http://cognitiva.la/