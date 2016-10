Involucran al actor Leonardo DiCaprio en fraude millonario

LOS ANGELES (AP) — Leonardo DiCaprio dice que está aguardando instrucciones del Departamento de Justicia estadounidense en relación con cualquier dinero ilícito que haya apoyado su fundación medioambientalista o el filme de 2013 "The Wolf of Wall Street" ("El lobo de Wall Street").

El actor ganador de un Oscar emitió un comunicado el martes a través de sus representantes en el que dice que devolverá cualquier obsequio o donativo conectado con un fondo soberano de inversión malasio, a la espera de una investigación de fraude de ese fondo por parte de Estados Unidos y otros países. Documentos de la corte relacionados con la investigación alegan un complejo plan de lavado de dinero para enriquecer a funcionarios de alto nivel del fondo controlado por el gobierno malasio.

"Tanto el señor DiCaprio como (la Fundación Leonardo DiCaprio) continúan apoyando completamente todos los esfuerzos para asegurar que se haga justicia en este asunto", dice el comunicado. "El señor DiCaprio está agradecido por la guía y órdenes del gobierno en cuanto a cómo lograrlo".

El Departamento de Justicia dice que al menos 3.500 millones de dólares han sido robados del fondo soberano de inversión, conocido como 1MDB, por personas cercanas al primer ministro de Malasia Najib Razak. Najib creó el fondo en 2009 poco después de asumir el poder para promover proyectos de desarrollo económico en la nación asiática, pero el fondo acumuló millones de deudas con los años.

El Departamento de Justicia lanzó una iniciativa para incautar 1.300 millones de dólares que dice fueron extraídos del fondo para comprar bienes en Estados Unidos, incluyendo propiedades de lujo en Nueva York y California, un jet de 35 millones de dólares, obras de arte de Van Gogh y Monet, y financiar "The Wolf of Wall Street", según denuncias del gobierno federal presentadas en Los Ángeles en julio.

Las denuncias del gobierno también dicen que más de 700 millones de dólares han terminado en cuentas del "Oficial Malasio 1". No nombran al funcionario, pero parecen referirse a Najib.

Las denuncias del Departamento de Justicia tampoco mencionan a DiCaprio, pero hablan del "Actor de Hollywood 1", que durante su discurso de aceptación del Globo de Oro le agradeció a "todo el equipo de producción" y señalan a varias personas cercanas a Najib implicadas en el escándalo como "colaboradores" del filme. DiCaprio ganó el Globo de Oro por su actuación.

Las quejas del Departamento de Justicia identifican a los colaboradores por nombre, incluyendo al hijastro de Najib, Riza Shahriz Abdul Aziz, quien cofundó la compañía productora de cine Red Granite Pictures. Además de "The Wolf of Wall Street", Red Granite produjo cintas como "Daddy's Home" de 2015 y "Dumb and Dumber To" de 2014.

La semana pasada, una fundación suiza a beneficio de las selvas exigió que DiCaprio renuncie a su puesto de "Mensajero de Paz" de las Naciones Unidas si no hace públicos sus lazos financieros con el fondo malasio, pero un vocero de la ONU expresó su apoyo al actor el lunes.

Stephane Dujarric dijo que entiende que la fundación de DiCaprio está trabajando con las autoridades pertinentes en Estados Unidos para resolver el asunto.

"Seguimos acogiendo su trabajo público en nombre del cambio climático", dijo Dujarric.

Najib ha negado vehementemente cualquier delito desde que los alegatos de fraude masivo por parte del fondo brotaron el año pasado. Mantiene firmemente el control político reprimiendo a los críticos y debido al inquebrantable apoyo de la mayoría de los miembros del partido gobernante. La oposición es demasiado débil en Malasia como para desbancarlo.

El grupo democrático Bersih planea una marcha masiva el 19 de noviembre para exigir la renuncia inmediata de Najib y permitir una investigación independiente en Malasia sobre el escándalo financiero.