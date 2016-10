El Jeffrey dice fue un error dejar a un lado plazas como la Capital y Santiago

Al evaluar su carrera y referirse a su ausencia en la radio y los escenarios, El Jeffrey sostiene que ha pagado muy caro el error de echar a un lado plazas tan importantes como la Capital y Santiago. “Yo puedo decir que yo pagué mi error, el único que he hecho. Cuando hubo una crisis general del negocio, que las discotecas desaparecieron, las casas disqueras, la promoción era muy cara y yo saqué de mi presupuesto a la Capital y a Santiago. Entonces, acabo de comprender, entendiendo que yo he sido un estratega, un productor de mi carrera, que detrás de la cortina hemos manejado muchas cosas, que me equivoqué cuando entendí que podríamos sobrevivir sin la Capital y Santiago...”, confesó en una entrevista con elCaribe.



Pero José Gabriel Severino, nombre de pila de El Jeffrey, no desmaya en su afán por regresar a los primeros lugares de popularidad y de paso darle vitalidad al merengue.

En la actualidad está promocionando tres sencillos, “Aciva’o”, en merengue; “Homenaje a Juan Gabriel”, en bachata y “Chica sensual”, un reggaetón.



No le teme a las críticas



Al hablar de este último corte, dijo que la música no tiene edad y que no sintió temor sobre las críticas que lloverían por atreverse a cantar reggaetón. “Creo que los artistas debemos estar sujetos a las críticas y debemos ser atrevidos. Yo creo que la música es el alma que une a los pueblos y cada quien va a decir lo que entienda, a mí las críticas me valen, yo no trabajo para críticas, mi carrera me ha dado resultados y cuando algo te da resultado debes seguir”, expresó. También exhortó a los cantantes urbanos criollos a pensar en la cultura dominicana y que aparte de reggetón, dembow y rap, también interpreten merengue. Se mostró partidario de la evolución en la música y los colores, especialmente del merengue que vaya dirigido a público joven, que, a su juicio, el género de ese sector de la sociedad es el dembow.



Más oportunidades



En otro sentido, el intérprete de “Mi Tierra” dijo que los exponentes urbanos no pueden ser tachados de hacer música desechable y con letras feas. En cambio, llamó a las autoridades a brindar más oportunidades, para que esos jóvenes se puedan formar artísticamente. Sostuvo que pese al éxito que ha tenido en su carrera, no se formó en una escuela, “yo fui autodidacta, porque tenía el deber de ayudar a mi familia, siendo el más pequeño de ocho hermanos”.

El merenguero se declara el “Rey de las patronales”

El cantante manifestó que se mantiene tocando fiestas a nivel de los pueblos y se autoproclamó “Rey de las fiestas patronales”. “Yo te puedo decir que soy el número uno en todos los pueblos, los números están ahí. Yo tengo todas las patronales, puedo decir que soy el rey de todas las patronales”, sostuvo. El Jeffrey anunció que el próximo 26 de noviembre viajará a México para ofrecer un concierto.