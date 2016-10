Leones y Tigres: lo mejor de la última década

Desde el torneo de béisbol invernal de 2005-06 hasta este día ningún equipo ha ganado más series regulares que los Gigantes del Cibao. Esta franquicia conquistó tres fases preliminares en línea (2006-09). Las Águilas del Cibao y los Tigres del Licey se han adueñado de seis de los 11 Round Robin –tres cada uno- que se han jugado desde 2006.



Eso suena fenomenal, claro, hasta que se llega a mencionar el nombre de los Leones del Escogido. Es que, en ese intervalo, ningún equipo ha sabido ganar más coronas que los Leones, organización que ostenta cuatro campeonatos en la última década.



Los Leones han confirmado la teoría que dice que no es como se comienza sino como se termina. Esto porque con tan solo haber ganado dos series regulares (49-30 en 2009-10 y 50-31 en 2013-14) y otro par de Round Robin (18-11 en 2011-12 y 18-11 en 2013-14) han podido hacer lo que otras franquicias no han hecho en el tiempo en cuestión: obtener cuatro diademas en cinco visitas a la Serie Final. Lo cierto es que la tropa escarlata no está tan sola en esos menesteres. Sus cuatro coronas encierran una mayor connotación porque han llegado en un lapso sorprendente: siete eventos. Basta recordar que antes del primer campeonato de la cuarteta que nos ocupa, esa organización permaneció 17 temporadas sin levantar un cetro. El Licey está a solo un trofeo del sorprendente desempeño del Escogido en los pasados once torneos. La franquicia es dueña de tres coronas (2005-06, 2008-09 y 2013-14) y en los últimos 25 años nunca ha permanecido más de cuatro certámenes sin apoderarse del último juego de la Serie Final.



Las Águilas han logrado dos títulos en el referido intervalo. Ese combinado está al nivel de los Leones cuando se habla de participación en la Serie Final, pues igual registran cinco presencia en esa instancia, incluidas tres en fila frente los Tigres (2005-06, 2006-07 y 2007-08). Esta última participación aguilucha en una final representa la más reciente ocasión en la que han podido levantar el trofeo de campeón.



Los Toros del Este y los Gigantes tienen una por cabeza. A propósito de los Toros, son el único equipo que dentro de los once anteriores torneos ha ganado las tres etapas en un mismo evento.



En el torneo 2010-2011, la tropa de La Romana conquistó la serie regular con marca 27-22, el Round Robin con registro de 12-6 y la Serie Final, gracias a su barrida frente a las Estrellas Orientales.



En ese tiempo ningún equipo ha logrado dar con la tripleta, aunque sí con dos de las patas.